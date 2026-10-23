Thống kê đáng lo, hơn 84% người sử dụng trái phép chất ma túy ở Quảng Ngãi là thanh, thiếu niên

Tháng 2-2026, Công an xã Cà Đam, Quảng Ngãi phát hiện một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, 3 người mới 19 tuổi, 2 người 20 tuổi và 1 người 22 tuổi - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 23-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin thống kê từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, qua công tác tiếp nhận, phân tích và giám định các vụ việc liên quan đến ma túy, lực lượng chức năng ghi nhận người liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tập trung ở nhóm tuổi từ 16 đến dưới 25.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê đến ngày 14-12-2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý 1.392 người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, có đến 1.176 người là thanh, thiếu niên, chiếm 84,48%.

Như vậy, cứ 10 người sử dụng trái phép chất ma túy trong diện quản lý thì có hơn 8 người thuộc nhóm thanh, thiếu niên.

Cơ quan công an cũng cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến người trẻ sa vào ma túy có thể bắt nguồn từ tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo hoặc thiếu kiến thức nhận diện các loại ma túy và tác hại của chúng.

Từ việc thử ma túy vì hiếu kỳ, người trẻ có thể rơi vào tình trạng lệ thuộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc học tập, công việc và tương lai. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, đặc biệt chú ý những thay đổi bất thường trong sinh hoạt, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội.

Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên.

Đối với thanh, thiếu niên, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không thử, không sử dụng, tàng trữ hoặc nhận giữ hộ các chất nghi là ma túy; đồng thời chủ động tránh xa những môi trường, nhóm bạn có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy trong giới trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng nhằm ngăn chặn ma túy xâm nhập, bảo vệ thế hệ trẻ trước những hệ lụy lâu dài.