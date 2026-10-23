Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thống kê đáng lo, hơn 84% người sử dụng trái phép chất ma túy ở Quảng Ngãi là thanh, thiếu niên

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Trong số 1.392 người sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý tại Quảng Ngãi, có đến 1.176 người là thanh, thiếu niên, chiếm 84,48%. Con số này cho thấy tình trạng ma túy xâm nhập giới trẻ đang rất đáng lo ngại.

Hơn 84% người sử dụng ma túy ở Quảng Ngãi là thanh, thiếu niên - Ảnh 2.

Tháng 2-2026, Công an xã Cà Đam, Quảng Ngãi phát hiện một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, 3 người mới 19 tuổi, 2 người 20 tuổi và 1 người 22 tuổi - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 23-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin thống kê từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, qua công tác tiếp nhận, phân tích và giám định các vụ việc liên quan đến ma túy, lực lượng chức năng ghi nhận người liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tập trung ở nhóm tuổi từ 16 đến dưới 25.

Đáng chú ý, theo số liệu thống kê đến ngày 14-12-2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi đang quản lý 1.392 người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, có đến 1.176 người là thanh, thiếu niên, chiếm 84,48%.

Như vậy, cứ 10 người sử dụng trái phép chất ma túy trong diện quản lý thì có hơn 8 người thuộc nhóm thanh, thiếu niên.

Cơ quan công an cũng cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến người trẻ sa vào ma túy có thể bắt nguồn từ tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo hoặc thiếu kiến thức nhận diện các loại ma túy và tác hại của chúng.

Từ việc thử ma túy vì hiếu kỳ, người trẻ có thể rơi vào tình trạng lệ thuộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc học tập, công việc và tương lai. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, đặc biệt chú ý những thay đổi bất thường trong sinh hoạt, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội.

Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên.

Đối với thanh, thiếu niên, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không thử, không sử dụng, tàng trữ hoặc nhận giữ hộ các chất nghi là ma túy; đồng thời chủ động tránh xa những môi trường, nhóm bạn có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy trong giới trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng nhằm ngăn chặn ma túy xâm nhập, bảo vệ thế hệ trẻ trước những hệ lụy lâu dài.

Hơn 84% người sử dụng trái phép chất ma túy ở Quảng Ngãi là thanh, thiếu niên - Ảnh 3.Từ 6 người dương tính ma túy ở bar Aplus Sài Gòn, Công an TP.HCM bắt 151 người

Từ việc phát hiện 6 người dương tính với ma túy ở bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh), Công an TP.HCM đã bắt 151 người, thu giữ hơn 176kg cần sa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kỹ thuật hình sự Quảng Ngãi Thanh Niên Công an ma túy

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất