Thay van động mạch chủ qua đường ống thông cứu sống cụ bà 89 tuổi

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cụ bà 89 tuổi sau 3 ngày được thay van động mạch chủ qua đường ống thông - Ảnh: BV cung cấp

Tối 29-10, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết lần đầu thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) cho trường hợp người bệnh đã từng phẫu thuật thay van động mạch chủ.

Trước đó, cụ bà T.T.H. (89 tuổi, trú ngụ xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) nhập khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng mệt nhiều, tức ngực, khó thở. Người bệnh có tiền sử phẫu thuật thay van động mạch chủ cách đây 12 năm. Qua thời gian sử dụng, van nhân tạo bị thoái hóa, gây hẹp van động mạch chủ nặng.

Đáng chú ý, người bệnh còn có nhiều bệnh lý nền phức tạp như suy tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn chức năng tuyến giáp và có tiền sử đặt máy tạo nhịp tim.

Nhận thấy đây là một ca bệnh vô cùng nguy kịch, để cứu người bệnh, bắt buộc phải thay van động mạch chủ.

Tuy nhiên, với cụ bà đã 89 tuổi, kèm nhiều bệnh nền, việc phẫu thuật thay van động mạch chủ theo phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều thách thức. Các bác sĩ thống nhất quyết định lựa chọn kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) để giành lại sự sống cho người bệnh.

Ê kíp bác sĩ can thiệp khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc phối hợp với khoa Ngoại tim mạch và khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng, cùng sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tiến hành thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho người bệnh.

Quá trình can thiệp kéo dài khoảng 90 phút. Sau can thiệp 3 ngày, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống và sinh hoạt bình thường, van tim hoạt động tốt.

Ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện thay van động mạch chủ qua đường ống thông - Ảnh: BV cung cấp

BSCKII Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đây là ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông thứ 7 được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng là ca đầu tiên bệnh viện áp dụng kỹ thuật này trên người bệnh đã từng phẫu thuật thay van động mạch chủ, với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phương pháp này cho phép đưa van nhân tạo đến vị trí van động mạch chủ qua đường mạch máu, thay vì phải mở lồng ngực và thực hiện phẫu thuật tim hở. Qua đó, giúp giảm mức độ xâm lấn, rút ngắn thời gian thực hiện, giúp người bệnh hồi phục nhanh và giảm thiểu nguy cơ biến chứng nhiễm trùng.