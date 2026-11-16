Thấy bạn gái ngồi cùng người khác, nhóm thiếu niên ghen tuông đánh chết người

3 bị cáo cúi mặt khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai công bố bản luận tội - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 16-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" liên quan vụ 3 thiếu niên đánh chết người do ghen tuông xảy ra trên đường Thống Nhất, phường Diên Hồng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là T.T.N. (trú xã Biển Hồ) và L.Q.V., P.H.M.L.. Tại thời điểm gây án, N. và L. chưa đủ 16 tuổi, còn V. mới 16 tuổi 11 tháng.

Lúc này, L. và V. đang là học sinh tại 2 trường ở phường Diên Hồng. Còn N. mồ côi cha mẹ, sống cùng bà nội.

Bị hại trong vụ án là N.Q.H., là học sinh lớp 9 một trường tại địa bàn phường Pleiku.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h30 ngày 7-2-2026, L., N., V. cùng nhóm bạn tụ tập uống nước tại quán trước vỉa hè số 70 đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Lúc này, N.Q.H. cùng L.S.G.B. (15 tuổi), trú phường Thống Nhất, và 2 người bạn khác đến cửa hàng tiện lợi tại số 135 Phạm Văn Đồng ngồi ăn nhậu trước cửa hàng.

Đến 1h30, nhóm L. ra về, khi đi ngang cửa hàng thì thấy bạn gái L. là L.S.G.B. đang ngồi nhậu cùng nhóm H. nên ghen tuông, nảy sinh ý định đánh nhóm này.

Cha mẹ của em N.Q.H. mang theo di ảnh của con trai đến dự phiên tòa - Ảnh: TẤN LỰC

Về nhà, L. gọi cho N. và một số người khác rủ đi đánh nhau. V. biết chuyện nên cùng đi.

Đến 2h25, nhóm L. ập vào đánh H. và một người khác trong nhóm tên Vũ. Bị đánh, Vũ đứng lên bỏ chạy, còn H. bị L. và N. dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào bụng, mặt, đầu. Bị đánh bất ngờ, H. ôm đầu không phản kháng gì.

Khi nhân viên cửa hàng nói không được đánh nhau ở quán thì V. cùng N. nắm cổ áo kéo H. ra lề đường để L. tiếp tục đánh H. làm nạn nhân gục xuống đường bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, giãn đồng tử, mắt xung huyết và sây sát bầm tím vùng mặt.

Đến 20h ngày 8-2, H. chết do vết thương quá nặng. Giám định pháp y kết luận nguyên nhân chết do chấn thương sọ não do bị tác động ngoại lực.

Thời điểm bị hại, nạn nhân H. chỉ mới 14 năm 7 tháng tuổi.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định vụ án có nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông vô cớ khi bị cáo L. thấy bạn gái ngồi cùng nhóm H. tại cửa hàng tiện lợi.

Trong vụ án, L. là người khởi xướng, chủ mưu đánh người, N. là đồng phạm tích cực, còn V. là đồng phạm giúp sức.

Hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này có trách nhiệm của phụ huynh các em khi không quản lý chặt con cái, để cho con em đang độ tuổi học sinh đi chơi, ăn nhậu giờ đêm khuya bên ngoài.

Buộc cha mẹ các bị cáo liên đới bồi thường 400 triệu đồng Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng những lời trình bày của các bên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố 3 bị can đã phạm tội "Giết người". Tuyên phạt P.H.M.L. 7 năm tù, T.T.N. 6 năm 6 tháng tù, L.Q.V. 7 năm tù. Đồng thời tuyên công nhận thỏa thuận bồi thường trách nhiệm dân sự giữa gia đình các bị cáo và bị hại. Theo đó, buộc L., V. và gia đình phải liên đới bồi thường thiệt hại số tiền 400 triệu đồng. Đối với bị cáo N. là trẻ mồ côi cha mẹ, sống với bà nội có hoàn cảnh khó khăn nên không đặt trách nhiệm bồi thường dân sự.