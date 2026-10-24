Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thảo dược Việt đón cơ hội từ thị trường mỹ phẩm thiên nhiên

tác giả
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN

Sở hữu hơn 5.100 loài thực vật làm thuốc, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu gần 70% nhu cầu dược liệu. Trước cơ hội từ thị trường mỹ phẩm thiên nhiên 49 tỉ USD vào năm 2035, 'vàng xanh' vẫn chưa phát huy hết giá trị kinh tế.

- Ảnh 1.

Các bác sĩ, chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu về hoạt chất thảo dược ứng dụng trong ngành làm đẹp - Ảnh: BTC

Ngày 24-10, chia sẻ tại hội thảo "Hoạt chất thảo dược trong điều trị mụn trứng cá: Hiệu quả, an toàn và những thách thức", được tổ chức tại TP.HCM, bác sĩ nội trú chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM - cho biết thị trường mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên toàn cầu ước đạt khoảng 20 tỉ USD năm 2025. 

Dự báo con số này có thể tăng lên 49 tỉ USD vào năm 2035. Sự tăng trưởng này gắn với thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khách hàng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có thành phần tự nhiên, ít hóa chất tổng hợp và thân thiện với môi trường.

Tại Việt Nam, nhu cầu chăm sóc và điều trị mụn cũng mở ra hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ thảo dược. 

Theo Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, mỗi năm đơn vị tiếp nhận hơn 110.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị mụn trứng cá, trong đó nhóm tuổi dậy thì chiếm hơn 50%.

"Các thành phần thực vật như lô hội, trà xanh và nghệ ngày càng được quan tâm nhờ đặc tính làm dịu da, chống oxy hóa, kháng viêm hoặc kháng khuẩn", bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, chia sẻ.

Các chuyên gia đánh giá hoạt chất thảo dược Việt có tiềm năng ứng dụng lớn trong chăm sóc da, đặc biệt hỗ trợ điều trị mụn. Tuy nhiên, để đưa nguồn dược liệu trong nước vào sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết nhiều điểm nghẽn.

Ông Trần Trung Kiên, đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Astade'ma, cho biết doanh nghiệp đang có nhà máy sản xuất tại Đắk Lắk, diện tích khoảng 55.000m². Các sản phẩm chủ lực gồm gel rửa mặt chiết xuất lô hội, gel chấm mụn chứa tinh dầu tràm trà và rau má, cùng gel dưỡng da mụn sử dụng dầu mù u kết hợp PAD và BHA.

Nguồn nguyên liệu trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của nhà máy. "Việt Nam có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái thực vật đa dạng. Nhiều loại cây như tràm trà, rau má, lô hội, mù u,... có tiềm năng trở thành nguyên liệu cho ngành dược mỹ phẩm", ông Kiên nhận định.

Dù vậy, trồng được cây dược liệu chưa đồng nghĩa với việc có thể cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn cho sản xuất công nghiệp. "Nông dân có thể trồng được cây dược liệu, nhưng để đáp ứng yêu cầu sản xuất, cần có quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp", ông Kiên chia sẻ.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 5.100 loài thực vật được sử dụng làm thuốc, cùng hàng trăm loài động vật và hàng chục loại khoáng vật có giá trị dược liệu. Dù nguồn tài nguyên phong phú, nhu cầu dược liệu trong nước ước khoảng 80.000 - 100.000 tấn mỗi năm, trong đó gần 70% phải nhập khẩu.

- Ảnh 3.Sinh viên trường y ở Huế khởi nghiệp từ tất gel thảo dược

Nhóm sinh viên Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế nuôi ý tưởng khởi nghiệp làm tất gel thảo dược An Túc, hướng đến chăm sóc bàn chân tiện lợi và nâng cao giá trị dược liệu ở vùng cao xứ Huế.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NHẬT XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cây thuốc mỹ phẩm nội hóa mỹ phẩm mỹ phẩm dược liệu Việt

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất