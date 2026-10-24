Thảo dược Việt đón cơ hội từ thị trường mỹ phẩm thiên nhiên

Các bác sĩ, chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu về hoạt chất thảo dược ứng dụng trong ngành làm đẹp - Ảnh: BTC

Ngày 24-10, chia sẻ tại hội thảo "Hoạt chất thảo dược trong điều trị mụn trứng cá: Hiệu quả, an toàn và những thách thức", được tổ chức tại TP.HCM, bác sĩ nội trú chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM - cho biết thị trường mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên toàn cầu ước đạt khoảng 20 tỉ USD năm 2025.

Dự báo con số này có thể tăng lên 49 tỉ USD vào năm 2035. Sự tăng trưởng này gắn với thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khách hàng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có thành phần tự nhiên, ít hóa chất tổng hợp và thân thiện với môi trường.

Tại Việt Nam, nhu cầu chăm sóc và điều trị mụn cũng mở ra hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ thảo dược.

Theo Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, mỗi năm đơn vị tiếp nhận hơn 110.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị mụn trứng cá, trong đó nhóm tuổi dậy thì chiếm hơn 50%.

"Các thành phần thực vật như lô hội, trà xanh và nghệ ngày càng được quan tâm nhờ đặc tính làm dịu da, chống oxy hóa, kháng viêm hoặc kháng khuẩn", bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, chia sẻ.

Các chuyên gia đánh giá hoạt chất thảo dược Việt có tiềm năng ứng dụng lớn trong chăm sóc da, đặc biệt hỗ trợ điều trị mụn. Tuy nhiên, để đưa nguồn dược liệu trong nước vào sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết nhiều điểm nghẽn.

Ông Trần Trung Kiên, đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Astade'ma, cho biết doanh nghiệp đang có nhà máy sản xuất tại Đắk Lắk, diện tích khoảng 55.000m². Các sản phẩm chủ lực gồm gel rửa mặt chiết xuất lô hội, gel chấm mụn chứa tinh dầu tràm trà và rau má, cùng gel dưỡng da mụn sử dụng dầu mù u kết hợp PAD và BHA.

Nguồn nguyên liệu trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của nhà máy. "Việt Nam có lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái thực vật đa dạng. Nhiều loại cây như tràm trà, rau má, lô hội, mù u,... có tiềm năng trở thành nguyên liệu cho ngành dược mỹ phẩm", ông Kiên nhận định.

Dù vậy, trồng được cây dược liệu chưa đồng nghĩa với việc có thể cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn cho sản xuất công nghiệp. "Nông dân có thể trồng được cây dược liệu, nhưng để đáp ứng yêu cầu sản xuất, cần có quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp", ông Kiên chia sẻ.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 5.100 loài thực vật được sử dụng làm thuốc, cùng hàng trăm loài động vật và hàng chục loại khoáng vật có giá trị dược liệu. Dù nguồn tài nguyên phong phú, nhu cầu dược liệu trong nước ước khoảng 80.000 - 100.000 tấn mỗi năm, trong đó gần 70% phải nhập khẩu.