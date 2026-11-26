Hai biển báo 70km/h và 50km/h nằm cách nhau chỉ khoảng 5m trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh: Tài xế cung cấp

Ngày 26-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tạ Thanh Tình - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết đã phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ không hợp lý trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh đến phóng viên Tuổi Trẻ về việc 2 biển báo quy định tốc độ tại Km1389 trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang hướng Nam - Bắc, đoạn gần trạm dừng nghỉ được dựng bất hợp lý.

Theo đó, tại Km1389 đoạn ngay trước khu vực đang xây dựng trạm dừng nghỉ có một lúc 2 biển báo tốc độ 70km/h và biển 50km/h, nằm cách nhau chỉ khoảng 5m.

"Mình rất bất ngờ vì vừa đến đoạn này có biển báo trạm dừng nghỉ cao tốc Vân Phong - Nha Trang lắp ở trên cao. Ngay bên dưới lề đường bên phải là 2 biển báo tốc độ 70km và 50km nằm cách nhau chỉ khoảng 5m. Mình đi nhiều nhưng chưa thấy nơi nào cắm biển báo tốc độ sát nhau như vậy" - anh N.V.H, một tài xế, phản ánh.

Nhiều tài xế khác lo lắng sẽ bị xử phạt vì không thể thắng kịp khi đang ở tốc độ 90km xuống 70km rồi ngay sau đó là 50km.

"Đang từ 90km xuống 70km rồi giảm tốc ngay xuống 50km trong một quãng đường cực ngắn như vậy là điều không thể làm được trên cao tốc" - một tài xế nói.

Cơ quan chức năng đã tháo dỡ biển báo 50km/h vào trưa 26-11 - Ảnh: A.T

Không phạt tài xế đi sai tốc độ ghi biển báo đặt không phù hợp ở Km1389 Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.3, biển báo này do đơn vị đang thi công trạm dừng nghỉ lắp đặt trong lúc thi công dự án. "Có thể các công nhân nhận nhiệm vụ lắp đặt không hiểu luật và làm cho xong việc. Ngay khi nhận phản ánh, chúng tôi đã cho kiểm tra và đúng có việc cắm biển không đúng ở vị trí nêu trên. Do đó, ngay trưa 26-11, chúng tôi đã tổ chức tháo biển báo 50km/h, chỉ giữ lại biển báo 70km/h đúng quy định" - lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 nói. Trong khi đó, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, sau khi nhận phản ánh đã tiến hành tháo dỡ biển báo bất hợp lý nêu trên. Về việc tài xế lo lắng bị phạt khi chạy sai so với biển báo, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, sẽ không tiến hành xử phạt tài xế chạy không đúng biển báo chưa hợp lý nói trên; vì đây không phải lỗi do tài xế. Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó, khoảng 70,35 km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025. 13 km còn lại đến tháng 1-1-2026 mới thông tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng, giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng 4 làn xe, tốc độ khai thác 90 km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô sáu làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h.