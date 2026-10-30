TBS Group dự kiến đầu tư 30 triệu USD xây tổ hợp sản xuất tại Indonesia

Đại diện tập đoàn TBS ký kết hợp tác đầu tư cùng Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) - Ảnh: BTC

Ngày 30-10, ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia), cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tập đoàn TBS Group tại phường Bình Hòa, TP.HCM.

Tại buổi làm việc, hai bên ký kết biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp tại tỉnh Trung Java.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, TBS Group định hướng đầu tư khoảng 30 triệu USD xây dựng tổ hợp sản xuất tại địa phương. Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Riêng lĩnh vực sản xuất giày dép có công suất thiết kế từ 8 - 10 triệu đôi mỗi năm, trong đó giai đoạn đầu dự kiến đạt 4 - 5 triệu đôi. Bên cạnh da giày, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác sang các ngành công nghiệp tiềm năng khác.

Trung Java hiện là một trong những trung tâm kinh tế và sản xuất công nghiệp lớn của Indonesia, với quy mô kinh tế đạt khoảng 114,6 tỉ USD, đóng góp khoảng 8,8% tổng GDP của nước này. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành dịch vụ chiếm 38,9%, công nghiệp chế tạo và sản xuất chiếm 33,9%.

Tại buổi làm việc, ông Ahmad Luthfi cho biết Trung Java đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành sử dụng nhiều lao động như sản xuất giày dép, sản phẩm da, túi xách và may mặc. Tỉnh đã chuẩn bị một số địa điểm tại Jepara, Batang và các khu công nghiệp để đón nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS Group, cho hay cách đây khoảng 2 năm, TBS đã thuê một xưởng tại Indonesia để vận hành thử nghiệm, đến hiện tại có quy mô khoảng 2.000 công nhân.

Sau quá trình đánh giá về cơ chế chính sách, văn hóa và các điều kiện vận hành, doanh nghiệp mới quyết định triển khai kế hoạch đầu tư tổ hợp sản xuất lớn tại Indonesia.

Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, việc các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhà máy ở nước ngoài là bước đi cần thiết để mở rộng quy mô sản xuất, tận dụng điều kiện thuận lợi tại thị trường sở tại và xây dựng mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia.