Vincom Retail hợp tác cùng tập đoàn đứng sau chuỗi premium buffet gần 90 nhà hàng tại Hàn Quốc

Đại diện Vincom Retail và QooQoo Franchise Group thực hiện lễ ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh: DNCC

QooQoo Franchise Group được biết đến là một tập đoàn sở hữu chuỗi gần 90 nhà hàng premium buffet tại Hàn Quốc.

Vincom Retail đưa chuỗi ẩm thực quy mô lớn về Hà Nội và TP.HCM

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của ông Kim Young-gi, Chủ tịch QooQoo Franchise Group và bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc kinh doanh Vincom Retail.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu cơ hội phát triển các chuỗi nhà hàng thuộc hệ sinh thái QooQoo tại hệ thống trung tâm thương mại và khu phố thương mại do Vincom Retail quản lý. Trong giai đoạn 2026–2027, hai doanh nghiệp tập trung triển khai tại hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM.

Thỏa thuận giúp QooQoo mở rộng hiện diện tại thị trường hơn 100 triệu dân thông qua mạng lưới mặt bằng bán lẻ lớn nhất Việt Nam, đồng thời bổ sung các mô hình ẩm thực quốc tế có quy mô và năng lực vận hành vào danh mục thương hiệu của Vincom.

Đáng chú ý, hợp tác còn mở rộng sang hoạt động xúc tiến thương mại hai chiều giữa hai quốc gia. Vincom Retail đồng hành quảng bá thương hiệu QooQoo tại Việt Nam, trong khi QooQoo hỗ trợ giới thiệu hệ thống Vincom tới người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cơ chế hợp tác này kỳ vọng giúp QooQoo gia tăng nhận diện tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để Vincom tiếp cận sâu hơn với mạng lưới đối tác và nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Young-gi, Chủ tịch QooQoo Franchise Group, cho biết hợp tác với Vincom Retail đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường Việt Nam. Với mạng lưới trung tâm thương mại rộng khắp và kinh nghiệm đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế của Vincom, QooQoo kỳ vọng đưa các mô hình ẩm thực đặc trưng Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Tập đoàn cũng mong muốn trở thành cầu nối quảng bá hệ thống Vincom tại Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác thương mại lâu dài.

Hợp tác được thiết lập trong bối cảnh xu hướng ẩm thực trải nghiệm phát triển mạnh, khi khách hàng đến trung tâm thương mại không chỉ để mua sắm mà còn để khám phá những điểm đến mới. Mô hình đặc sắc cùng năng lực vận hành chuỗi của QooQoo được kỳ vọng mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt, tăng sức hút cho hệ thống Vincom.

Thiết kế cửa hàng thương hiệu chuỗi buffet sushi hàng đầu Hàn Quốc QooQoo

Sức hút từ chuỗi buffet doanh thu 7.000 tỉ đồng

Thành lập năm 2011, QooQoo Franchise Group là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực ẩm thực và nhượng quyền nhà hàng, nổi tiếng với mô hình buffet sushi kết hợp đa dạng lựa chọn món ăn.

Đến nay, QooQoo sở hữu mạng lưới khoảng 90 nhà hàng nhượng quyền trên toàn Hàn Quốc. Năm 2024, doanh thu hệ thống đạt 397,6 tỉ won, tương đương khoảng 7.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 30%/năm kể từ năm 2022.

Bên cạnh thương hiệu buffet sushi QooQoo, tập đoàn còn xây dựng hệ sinh thái ẩm thực với chuỗi sushi băng chuyền Blue Rail, chuỗi lẩu Always Shabu, đồng thời tham gia nhập khẩu, phân phối thực phẩm và thương mại điện tử. Việc phát triển chuỗi cung ứng và hệ thống hỗ trợ nhượng quyền giúp doanh nghiệp chủ động trong quản lý nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và vận hành.

Tại Hàn Quốc, QooQoo Premium Buffet 6 năm liên tiếp đạt giải thưởng Brand of the Year ở hạng mục buffet sushi, nhiều năm góp mặt trong danh sách 100 thương hiệu nhượng quyền tiêu biểu của Maeil Business Newspaper và nhận các giải thưởng cấp Bộ trưởng giai đoạn 2024 - 2025.

Về phía Vincom Retail, sự hiện diện của QooQoo không chỉ bổ sung một thương hiệu F&B quốc tế có quy mô mà còn mở ra khả năng phát triển các mô hình nhà hàng mới. Với lợi thế mạng lưới địa điểm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế, Vincom sẽ đồng hành cùng đối tác trong quá trình tìm vị trí, phát triển thị trường và gia tăng nhận diện thương hiệu.

Ngược lại, kinh nghiệm vận hành chuỗi, năng lực cung ứng và danh mục thương hiệu của QooQoo được kỳ vọng góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực tại các trung tâm thương mại Vincom, tăng sức hút đối với khách hàng gia đình và tín đồ ẩm thực quốc tế.