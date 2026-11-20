Tạo hình của Taylor Swift trên sân khấu CMA Awards lấy cảm hứng từ Toy Story 5 - Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images

Theo Rolling Stone, màn trình diễn của Taylor Swift tại lễ trao giải Country Music Association Awards (CMA) lần thứ 60, diễn ra tối 18-11 tại Nashville (Mỹ), được dàn dựng như một hành trình gợi nhắc về những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Không dừng ở những thông điệp liên quan đến album đầu tay, tiết mục còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nhạc đồng quê từng đồng hành, hợp tác hoặc có ảnh hưởng đến hành trình nghệ thuật của Taylor Swift.

Taylor Swift mãi là "công chúa nhạc đồng quê"

Taylor Swift trở lại sân khấu CMA Awards với ca khúc I Knew It, I Knew You, đĩa đơn nhạc đồng quê mới gắn với bộ phim Toy Story 5. Đây là lần đầu cô biểu diễn tại lễ trao giải này kể từ năm 2013.

Màn trình diễn bắt đầu trong phòng thay đồ hậu trường. Những bộ trang phục Taylor Swift từng mặc trong giai đoạn đầu sự nghiệp được bày khắp căn phòng.

Taylor Swift biến hóa phong cách đa dạng trong đêm trao giải CMA Awards - Ảnh: Instyle

Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc váy ngắn màu xanh bạc hà pha cam, kết hợp bốt cao bồi và kính râm. Trên sân khấu, cô lần lượt gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê.

Brad Paisley xuất hiện bên những chiếc cúp CMA, gợi nhắc chuyến lưu diễn Bonfires & Amplifiers Tour năm 2007, nơi Taylor Swift từng biểu diễn mở màn.

Taylor Swift cũng gặp Brooks & Dunn, bộ đôi mà cô dành nhiều tình cảm ngưỡng mộ.

Cuối chương trình, cô trở lại sân khấu để trao giải Willie Nelson Lifetime Achievement Award cho hai thành viên Kix Brooks và Ronnie Dunn.

Khi Taylor Swift chính thức bước lên sân khấu, Keith Urban xuất hiện cùng cây đàn banjo để đồng hành trong những đoạn cuối của I Knew It, I Knew You.

Khoảng 90 giây sau khi tiết mục bắt đầu, nữ ca sĩ bất ngờ chuyển sang điệp khúc Our Song, bản hit nhạc đồng quê phát hành năm 2007 trong album đầu tay Taylor Swift.

Màn trình diễn của Taylor Swift tại CMA Awards 2026 có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ khách mời, trong đó có Keith Urban - Ảnh: Michael Buckner/PMC

Đây cũng là ca khúc Taylor Swift từng trình diễn tại CMA Awards năm 2007. Keith Urban và nữ ca sĩ từng hợp tác từ năm 2009, khi cô biểu diễn mở màn cho chuyến lưu diễn của anh. Nam nghệ sĩ sau đó góp giọng trong hai ca khúc That's When và We Were Happy thuộc album Fearless (Taylor's Version).

Taylor Swift có nhiều cột mốc đáng nhớ tại CMA Awards. Tính đến nay, cô sở hữu tổng cộng 12 giải thưởng tại đây. Cô lần đầu góp mặt tại lễ trao giải năm 2006, gây chú ý với hai ca khúc Tim McGraw, Teardrops on My Guitar.

Một năm sau, nữ ca sĩ giành giải CMA đầu tiên với hạng mục Horizon Award. Đến năm 2009, cô làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải Nghệ sĩ giải trí của năm. Taylor Swift tiếp tục được vinh danh ở hạng mục này vào năm 2011.