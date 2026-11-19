Đường Hùng Vương trùng với dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh đi qua địa bàn phường Long An - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 19-11, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương có dự án đi qua, khẩn trương ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng để khởi công dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh (đoạn từ xã Đức Huệ đến xã Bến Cầu) đúng mốc thời gian 30-12-2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Huệ và UBND các xã, phường có dự án đi qua, khẩn trương rà soát lại đơn giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ trên toàn tuyến, bảo đảm thống nhất, hợp lý giữa các địa phương, tránh chênh lệch giá bất thường, nhất là tại các vị trí giáp ranh.

Trục kết nối Long An - Tân Ninh là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thuộc dự án nhóm A, với chiều dài toàn tuyến khoảng 74,317km và tuyến kết nối với quốc lộ 1 khoảng 2,38km.

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối của dự án, với tổng mức đầu tư 3.868 tỉ đồng.

Việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng các địa bàn thuộc phường Tân An, phường Long An và các xã Thủ Thừa, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu.

Hiện tại, UBND phường Long An cũng đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối thuộc dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh trên địa bàn phường Long An.

Theo kế hoạch, đoạn đầu từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hùng Vương dự kiến thu hồi khoảng 255 thửa đất, với tổng diện tích 47.521,7m².

Đoạn từ cầu Hùng Vương đến khu vực giáp ranh huyện Thủ Thừa (xã Hướng Thọ Phú cũ) dự kiến thu hồi khoảng 85 thửa đất, với tổng diện tích 86.537m². Khu vực tam giác Hùng Vương - Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Văn Đảnh dự kiến thu hồi khoảng 20 thửa đất, với tổng diện tích 1.945m².

Theo tiến độ UBND phường Long An đề ra, đến tháng 2-2027, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án và các quyết định có liên quan theo thẩm quyền; công bố quyết định; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động bàn giao mặt bằng.