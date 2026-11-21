Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lư Ngọc Thùy - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lư Ngọc Thùy (32 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long - nơi ở hiện tại xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định năm 2018, Thùy sử dụng mạng xã hội Facebook tên "Lư Ngọc Thùy" đứng ra tổ chức mở hụi online, kêu gọi những người quen buôn bán hàng online trên Facebook tham gia hụi do Thùy làm chủ.

Lúc đầu, Thùy mở 2 dây hụi tuần với 500.000 đồng, được nhiều người tin tưởng tham gia. Trong thời gian làm chủ hụi, Thùy chung chi tiền hụi đầy đủ, tạo được lòng tin của các hụi viên, khi các dây hụi mãn, Thùy tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, Thùy còn cho vay mượn tiền bên ngoài, tham gia hụi của người khác và có một số hụi viên đã hốt hụi không đóng hụi chết, để có tiền tràn hụi, trả lãi vay và trả tiền hụi tham gia bên ngoài, Thùy đã lấy 46 phần tên khống "Huynh Tham" bỏ thăm, đưa thông tin gian dối tên hụi viên để hốt 80 phần hụi và bán 2 phần hụi khống cho hụi viên chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,57 tỉ đồng.

Đến ngày 26-6-2023, Thùy tuyên bố bể hụi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.