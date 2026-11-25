Đại sứ Hà Lan Remco van Wijngaarden trò chuyện cùng phóng viên Tuổi Trẻ tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP

Đại sứ Remco van Wijngaarden sinh ra ở Hà Lan nhưng lớn lên ở Madagascar. Tại đây, ông biết đến nem và gắn bó với món này suốt thời kỳ sinh sống và trưởng thành ở đó.

Nhưng chàng trai trẻ Remco van Wijngaarden lúc bấy giờ không hề biết món ăn yêu thích của mình có xuất xứ từ Việt Nam, cũng không hiểu vì sao lại gọi là nem. Ông cứ ngỡ đó là món ăn của… Madagascar vì người dân ở đó ăn nem rất nhiều.

"Ở Madagascar, người ta ăn cơm rất nhiều. Vỏ nem cũng làm từ bột gạo mà. Mãi sau này tôi mới biết rằng đó là món ăn Việt Nam. Tôi nghĩ nó đến Madagascar thông qua hoạt động giao thương quốc tế", ngài Đại sứ cười, chia sẻ với Tuổi Trẻ kỷ niệm hài hước của mình.

"Vậy đó, thế là tự nhiên tôi đã có mối liên hệ với Việt Nam từ trước khi tôi biết đến xuất xứ của món nem nữa", ông vui vẻ nói tiếp.

Việt Nam: Từ chữ duyên đến lựa chọn 'số 1'

Mối duyên với Việt Nam lại càng đậm sâu khi người bạn đời đã đồng hành cùng Đại sứ hơn một thập kỷ cũng có mẹ gốc Việt. Do vậy, Việt Nam đã hiện diện trong cuộc sống gia đình ông qua những câu chuyện thường ngày, những bữa cơm đầy món Việt, qua nem, qua phở… từ trước khi ông sang đây nhận nhiệm vụ.

Trước khi đến Việt Nam, Đại sứ Remco van Wijngaarden từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hà Lan tại Thái Lan từ 2021.

Đại sứ Remco van Wijngaarden cùng phóng viên Tuổi Trẻ tìm hiểu về những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc tại đường sách Nguyễn Văn Bình - Ảnh: THANH HIỆP

Khi nhận được tin mình sẽ được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, gia đình ông đã tổ chức tiệc ăn mừng tại nhà, bằng một bữa ăn Việt Nam thật ngon giữa lòng Bangkok, háo hức cho hành trình mới mà cả gia đình cùng mong chờ.

"Thành thật mà nói, Việt Nam luôn là lựa chọn số một của tôi. Vì nhiều lý do, cả về cá nhân lẫn công việc. Vì vậy, tôi không hề do dự khi có cơ hội đến Việt Nam", ngài Đại sứ bộc bạch.

Đại sứ Remco van Wijngaarden từng đến Việt Nam du lịch từ 20 năm trước, và vài lần sang Việt Nam khi còn công tác ở Thái Lan.

"Việt Nam đang phát triển rất nhanh. TP.HCM cũng vậy, chỉ sau vài năm, tôi đã có thể nhận thấy những thay đổi rõ rệt. Sự khác biệt lớn nhất, theo tôi, nằm ở tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển", ông nhận xét.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden Tuy nhiên, có một điều không thay đổi, đó là 'DNA' của Việt Nam. Văn hóa Việt Nam rất mạnh mẽ và không hề thay đổi, dù đất nước ngày càng hội nhập quốc tế, người dân cũng trở nên quen thuộc hơn với sự hiện diện của người nước ngoài"

Từ quản lý nguồn nước đến công nghệ cao: Dư địa hợp tác Việt Nam - Hà Lan

Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Hà Lan Remco van Wijngaarden xác định hợp tác kinh tế là một trong những trọng tâm hàng đầu.

Ông cho biết có nhiều cơ sở để đặt kỳ vọng khi Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế rất bền chặt: Hà Lan là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo Đại sứ, tốc độ tăng trưởng nhanh cùng khát vọng phát triển kinh tế của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp và chính phủ Hà Lan tăng cường hợp tác.

Hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan cũng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, quản lý nguồn nước và nông nghiệp vẫn là hai trụ cột hợp tác truyền thống.

Đại sứ Hà Lan Remco van Wijngaarden cho biết Hà Lan đang phối hợp với Việt Nam trong các dự án quản lý nguồn nước, hỗ trợ TP.HCM nâng cao khả năng chống chịu trước ngập lụt.

Đại sứ nhấn mạnh việc phòng chống ngập không chỉ dừng lại ở xây dựng các công trình hạ tầng, mà cần có cách tiếp cận tổng thể, từ xác định hướng thoát nước, thiết lập hệ thống cảnh báo khi mực nước sông dâng cao, nguy cơ xâm nhập mặn…

Đại sứ Remco van Wijngaarden chia sẻ những mục tiêu ưu tiên thúc đẩy hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam trong nhiệm kỳ của ông - Ảnh: THANH HIỆP

Ở lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cùng hướng đến mục tiêu phát triển sản xuất lương thực bền vững.

Bên cạnh những lĩnh vực thế mạnh lâu năm, Hà Lan cũng muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các ngành mới, đặc biệt là logistics, năng lượng và công nghệ cao.

Với vị thế là một trung tâm logistics của châu Âu, nơi cảng Rotterdam đóng vai trò cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu vào EU, Hà Lan có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong quản lý cảng biển, phát triển sân bay và điều hành hoạt động logistics.

Đại sứ Remco van Wijngaarden cho biết khoảng 30% GDP của Hà Lan đến từ hoạt động thương mại quốc tế. Vì vậy Hà Lan phụ thuộc nhiều vào dòng chảy thương mại xuyên biên giới.

Trong khi đó, hoạt động thương mại quốc tế khó có thể diễn ra hiệu quả nếu hệ thống logistics bị gián đoạn hoặc vận hành kém hiệu quả, bởi điều này sẽ làm gia tăng chi phí.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics của châu Á và Đông Nam Á. Do vậy, nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực này đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Hà Lan phát huy kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam phát triển mạng lưới logistics.



"Đây cũng là một trong những ưu tiên hợp tác của chúng tôi. Việc phát triển mạng lưới logistics của Việt Nam không chỉ phục vụ lợi ích của Việt Nam mà còn mang lại lợi ích cho Hà Lan", Đại sứ nhận định.

Công nghệ cao cũng là lĩnh vực được Đại sứ đặc biệt quan tâm. Ông cho biết Hà Lan có thế mạnh về công nghệ và máy móc phục vụ sản xuất vi mạch, trong khi Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển công nghệ cao.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden Công nghệ cao là một trong những ngành công nghiệp của tương lai. Đối với các nền kinh tế, việc tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc chuỗi giá trị trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao có ý nghĩa rất quan trọng

Theo ông, thế mạnh riêng của Hà Lan nằm ở lĩnh vực máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất chất bán dẫn.

Hà Lan không phải là quốc gia sản xuất nhiều vi mạch, mà tập trung phát triển máy móc và linh kiện dùng để chế tạo vi mạch. Các máy móc này có độ phức tạp cao, giá thành đắt đỏ và đòi hỏi công nghệ tiên tiến. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh đã hình thành xung quanh ngành công nghiệp máy móc này ở miền nam Hà Lan, Đại sứ cho biết.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hà Lan cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất linh kiện của các loại máy móc đó sang những quốc gia có năng lực công nghệ và lao động phù hợp. Việt Nam là một trong những điểm đến đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn.

"Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực công nghệ cao quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam và chuyển một phần hoạt động sản xuất sang đây", Đại sứ khẳng định.

Để đón đầu làn sóng đầu tư này, Đại sứ Remco van Wijngaarden cho rằng Việt Nam và Hà Lan cần phối hợp chặt chẽ với nhau.

"Các doanh nghiệp này cần lao động có kỹ năng, cần tiếp cận hạ tầng và nguồn năng lượng, cũng như hệ thống cảng biển tốt. Tất cả những yếu tố đó đều gắn kết với nhau", ông nhấn mạnh.

Thích nghi với cuộc sống Việt Nam Đại sứ Hà Lan Remco van Wijngaarden thưởng thức món cà phê sữa đặc trưng Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP Không chỉ bản thân hào hứng với cuộc sống tại Việt Nam, Đại sứ Hà Lan cho biết các thành viên trong gia đình ông thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Cùng sang Việt Nam với gia đình ông còn có mẹ của bạn đời ông. "Các con tôi lớn lên với những món ăn Việt Nam trong bữa cơm gia đình, một phần nhờ bà của mình. Vì thế, bọn trẻ đã khá quen thuộc với ẩm thực nơi đây", ông kể. Gia đình Đại sứ hiện sống gần mẹ của bạn đời ông tại Hà Nội để tiện chăm sóc bà và để bà có thể gặp các cháu mỗi ngày. Một điều khác khiến ông đặc biệt trân trọng khoảng thời gian này là các con đang ở độ tuổi bắt đầu nhận thức rõ hơn về đất nước nơi mình sinh sống và cội nguồn gắn bó của gia đình với Việt Nam. "Với gia đình tôi, đây giống như một vòng tròn trọn vẹn. Đó là điều rất tích cực đối với chúng tôi. Xét từ góc độ gia đình, tôi thực sự hạnh phúc khi có mặt ở Việt Nam", ông nói. "Là một nhà ngoại giao, việc chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác đồng nghĩa với việc phải thích nghi với một đất nước mới. Tôi mới đến Việt Nam được hơn hai tháng, nhưng cảm thấy quá trình thích nghi khá dễ dàng, một phần nhờ những mối liên hệ mà gia đình tôi vốn đã có với đất nước này. Khi bạn đến một nơi nào đó và gia đình mình đều cảm thấy vui vẻ, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu, thoải mái và tốt đẹp hơn", Đại sứ tâm sự.