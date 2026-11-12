Đại sứ Hà Lan: TP.HCM luôn khiến tôi ấn tượng!

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chào đón tân Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden đến chào ra mắt chiều 12-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm việc cùng tân Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden đến chào ra mắt, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Kỳ vọng Hà Lan tiếp sức cho các dự án chống ngập của TP.HCM

Mở đầu buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh TP.HCM và Hà Lan đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, từ kết nối với các địa phương đến triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM hiện có quan hệ hợp tác với thành phố Rotterdam và nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan trong các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang đầu tư tại TP.HCM, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn.

Ông Cường nêu một tin vui khi doanh nghiệp công nghệ BESI (chuyên thiết kế và sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ quá trình lắp ráp, kết nối và đóng gói chip bán dẫn) của Hà Lan đang hoàn tất các thủ tục để đưa dự án mở rộng nhà máy trị giá khoảng 42 triệu euro (khoảng 46,6 triệu USD) tại Khu công nghệ cao TP.HCM đi vào sản xuất từ đầu năm 2027.

Về định hướng hợp tác, lãnh đạo TP.HCM đề xuất Hà Lan tiếp tục hỗ trợ thành phố trong bốn lĩnh vực: thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; quản lý tài nguyên nước và chống ngập; phát triển cảng biển, logistics; công nghệ cao và bán dẫn.

Đặc biệt, trước tình trạng sụt lún và những hạn chế của hệ thống thoát nước ảnh hưởng đến đời sống người dân, TP.HCM mong muốn Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực để triển khai các giải pháp chống ngập.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM có thêm lợi thế về hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu vực Cái Mép Hạ, nơi thành phố định hướng phát triển Khu thương mại tự do. Thành phố mong muốn thu hút doanh nghiệp Hà Lan tham gia đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển cảng biển và logistics.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đại sứ Hà Lan: Ấn tượng tốc độ phát triển của TP.HCM

Đáp lời, Đại sứ Remco van Wijngaarden đã có những chia sẻ cá nhân đặc biệt về TP.HCM. Đại sứ Hà Lan bày tỏ ông từng đến TP.HCM để du lịch cách đây khoảng 20 năm, và có nhiều dịp trở lại thành phố khi còn công tác tại Thái Lan.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden - Ảnh: THANH HIỆP

Qua những lần trở lại, ông luôn ấn tượng với bản sắc văn hóa đậm nét và tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố. Ông cũng nói thêm các đồng nghiệp tại Tổng lãnh sự quán Hà Lan đều có những trải nghiệm tích cực khi sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Đại sứ Remco van Wijngaarden đã thông tin về cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan tại TP.HCM hiện có 168 công ty thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan (DBAV), hoạt động trong nhiều lĩnh vực như quản lý nguồn nước, nông nghiệp công nghệ cao, tư vấn, chuyển đổi số và bán dẫn.

Về các dự án chống ngập, Đại sứ cho biết Hà Lan đang hỗ trợ TP.HCM xây dựng đề án tổng thể nhằm quản lý và ứng phó với nguy cơ ngập lụt đến năm 2060, với kinh phí khoảng 300.000 euro (khoảng 333.000 USD). Sau khi được lựa chọn, đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Hà Lan cũng đang làm việc với Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế để chuẩn bị những bước tiếp theo, sau khi đề án được thành phố thông qua.

Theo Đại sứ, khoảng 60% diện tích Hà Lan đối mặt với nguy cơ ngập lụt, 30% diện tích đất nằm dưới mực nước biển, nên nước này có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên nước.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực phục vụ ngành bán dẫn. Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM đang nghiên cứu chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành bán dẫn tại các trường đại học hàng đầu của Hà Lan, đồng thời xem xét chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ thành phố về quản lý và ứng phó ngập lụt.

Về hợp tác địa phương, Đại sứ đề xuất TP.HCM ký mới thỏa thuận hợp tác với thành phố Rotterdam, sau khi thỏa thuận cũ hết hiệu lực vào tháng 7 năm nay. Phía Hà Lan cũng mong muốn ký lại thỏa thuận với thành phố Emmen, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và nông nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh cùng đoàn công tác Hà Lan - Ảnh: THANH HIỆP

Argentina muốn học Việt Nam cách thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài Chiều 12-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp và làm việc với Công sứ Đặc mệnh toàn quyền, Đại biện Lâm thời Argentina tại Việt Nam Alexis Am nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết Việt Nam và Argentina có quan hệ đối tác toàn diện và thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua đã đạt được những bước phát triển tích cực. Theo ông Cường, dù Việt Nam và Argentina có khoảng cách địa lý xa xôi, hai nước vẫn có nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau. TP.HCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người, là cửa ngõ kết nối với ASEAN, đồng thời có thế mạnh về công nghiệp, chế biến và nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Đây là những lĩnh vực có thể kết nối với các thế mạnh sẵn có của Argentina, tạo thêm dư địa hợp tác giữa hai bên. Về phía Argentina, ông Alexis Am cho biết mới đến Việt Nam hơn một tháng và chuyến công tác tại TP.HCM lần này là chuyến công tác đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ. Công sứ chia sẻ lý do muốn đến TP.HCM bởi đây là địa phương có cộng đồng người Argentina đông nhất tại Việt Nam, đồng thời tập trung phần lớn doanh nghiệp Argentina đang hoạt động tại Việt Nam. Theo ông Alexis Am, cộng đồng người Argentina tại TP.HCM đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau của Argentina. Đây có thể trở thành cầu nối thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố với các địa phương của nước này. Đại biện lâm thời Argentina đánh giá cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu của TP.HCM và bày tỏ hy vọng Argentina có thể tham gia diễn đàn trong năm tới để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về các cơ chế khuyến khích và thu hút đầu tư. Ông bày tỏ Argentina cũng có những chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ Việt Nam để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Ông Alexis Am nhận định Argentina và Việt Nam không phải là hai nền kinh tế cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ trợ cho nhau. Thông qua thúc đẩy đầu tư, hai bên có thể tạo động lực phát triển thương mại, kinh tế và hỗ trợ lẫn nhau. Cũng tại buổi tiếp, ông Alexis Am cập nhật năm 2027 sẽ đánh dấu 30 năm Đại sứ quán Argentina chính thức hoạt động tại Hà Nội. Phía Argentina mong muốn tổ chức một số hoạt động kỷ niệm tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác của Việt Nam, đồng thời hy vọng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ chính quyền các địa phương.