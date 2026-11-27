Nghi phạm T.X.N. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 27-11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông T.X.N. (54 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16-11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô của anh N.V.S. (40 tuổi, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) lưu thông trên đường Phù Đổng.

Qua kiểm tra, xác định anh S. không có nồng độ cồn, tổ công tác cho tài xế này tiếp tục tham gia giao thông.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa.

Ông N. cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không đưa ra được bằng chứng.

Sau đó ông N. yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông đưa 180 triệu đồng để không tiếp tục tố giác.

Theo công an, trong những ngày tiếp theo, ông N. liên tục gây sức ép, lấy lý do đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ cảnh sát giao thông để yêu cầu đưa tiền.

Trước sự việc trên, cán bộ Đ.V.H, Tổ trưởng tổ công tác, đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị.

Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, xử lý vụ việc.

Chiều tối 25-11, tại đường Núi Đôi (xã Sóc Sơn), trong khi hẹn gặp cán bộ H. để nhận trước số tiền 80 triệu đồng, nghi phạm T.X.N. đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.