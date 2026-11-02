Tạm đình chỉ cô giáo mầm non ‘tác động’ trẻ 2 tuổi ở Hải Phòng

Cơ sở Trường mầm non An Trường (tên cũ là Trường mầm non Trường Thành), TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 2-11, lãnh đạo UBND xã An Trường cho biết địa phương đã có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc một cô giáo có hành vi tác động vào trẻ tại Trường mầm non An Trường.

Cô giáo thừa nhận có "tác động" trẻ

Trước đó chiều 1-11, chính quyền địa phương nhận được phản ánh trên mạng xã hội từ tài khoản cá nhân của mẹ cháu T.H.M. (2 tuổi) về việc cô giáo Đào Thị Thu có hành vi tác động vào cháu bé, gây bầm tím cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã cùng Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đến gia đình thăm hỏi, động viên phụ huynh và nắm bắt tình hình.

Tại cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường, cô Thu cũng thừa nhận hành vi "tác động" vào học sinh là sai. Ban giám hiệu Trường mầm non An Trường sau đó quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ giảng dạy đối với cô Thu, đồng thời phân công giáo viên khác đảm nhiệm việc đứng lớp.

Ngày 2-11, UBND xã An Trường tiếp tục tổ chức buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo Đào Thị Thu và cha mẹ cháu bé. Tại đây, cô Thu thừa nhận trong quá trình chăm sóc, cho trẻ ăn tại lớp nhà trẻ 2 tuổi đã có hành vi tác động vào người cháu M. là sai.

Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm về công tác quản lý.

Yêu cầu trích xuất, bảo quản dữ liệu camera

Theo UBND xã An Trường, nhà trường đã trích xuất dữ liệu camera tại phòng học vào thời điểm sáng 31-10 để cung cấp cho phụ huynh.

Chính quyền địa phương giao Công an xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và nhà trường tiếp tục xác minh diễn biến vụ việc, thu thập tài liệu, chứng cứ, kiểm tra và bảo quản dữ liệu camera tại khu vực xảy ra sự việc, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

UBND xã cũng yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên liên quan tiếp tục làm báo cáo tường trình; nhà trường xử lý vụ việc theo thẩm quyền, trước mắt tạm đình chỉ nhiệm vụ giảng dạy đối với cô Thu. Đồng thời nhà trường phải chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ, phối hợp với gia đình để có biện pháp chăm sóc, hỗ trợ kịp thời.

Phòng Văn hóa - Xã hội được giao tham mưu UBND xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; kiểm điểm các cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm.

Lãnh đạo UBND xã An Trường nhấn mạnh việc xác minh phải bảo đảm khách quan, toàn diện, thận trọng và đúng quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Tạm đình chỉ giáo viên Cô giáo B.T.T.Đ. bị tạm đình chỉ công tác trong 10 ngày để phục vụ cho việc xác minh nam sinh lớp 10 bị bạn cùng lớp đánh trong tiết học của cô giáo này.



