Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hai cô giáo tát học sinh mầm non ở Thanh Hóa bị điều chuyển, không còn đứng lớp

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Hai giáo viên có hành vi tát học sinh mầm non ở Thanh Hóa vừa bị điều chuyển đến các phân hiệu khác, chuyển sang làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục thay vì trực tiếp giảng dạy trẻ.

Hai cô giáo tát học sinh mầm non ở Thanh Hóa bị điều chuyển, không còn đứng lớp - Ảnh 2.

Phân hiệu Lộc Tân Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Ngày 2-11, thông tin từ ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết lãnh đạo nhà trường vừa điều chuyển công tác hai giáo viên tát học sinh mầm non ở trong lớp, xảy ra ngày 16-10.

Theo đại diện ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, sau thời gian tạm đình chỉ giảng dạy một tuần, hội đồng kỷ luật nhà trường vừa họp và quyết định điều chuyển cô giáo N.T.B. đến phân hiệu mầm non Thịnh Lộc, còn cô T.T.L. chuyển đến phân hiệu mầm non Hậu Lộc, Trường mầm non Hậu Lộc.

Hai giáo viên nêu trên không được phân công đứng lớp trực tiếp dạy trẻ, mà được chuyển sang làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, nhưTuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 16-10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu mầm non Lộc Tân, thuộc Trường mầm non Hậu Lộc, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thời điểm trên, cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học. Cô N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu và nói lời thiếu chuẩn mực: "Cút đi".

Sau đó, cô N.T.T.L., giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp.

Sáng 21-10, người thân của học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Lãnh đạo Trường mầm non Hậu Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác một tuần đối với hai giáo viên nêu trên để làm việc với cơ quan chức năng.

Điều chuyển hai giáo viên tát học sinh mầm non trong lớp ở Thanh Hóa - Ảnh 3.Tạm đình chỉ cô giáo bị phụ huynh 'tố' tát vào mặt, kéo lê học sinh

Theo hiệu trưởng nhà trường, hành động của cô giáo M. là sai, vi phạm quy định, giáo viên không được phép làm. Nhà trường đã tạm dừng việc đứng lớp của cô giáo M. một tuần.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tát học sinh Báo điện tử Tuổi Trẻ Trường mầm non Hậu Lộc xã Hậu Lộc Thanh Hóa

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất