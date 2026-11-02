Hai cô giáo tát học sinh mầm non ở Thanh Hóa bị điều chuyển, không còn đứng lớp

Phân hiệu Lộc Tân Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Ngày 2-11, thông tin từ ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết lãnh đạo nhà trường vừa điều chuyển công tác hai giáo viên tát học sinh mầm non ở trong lớp, xảy ra ngày 16-10.

Theo đại diện ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, sau thời gian tạm đình chỉ giảng dạy một tuần, hội đồng kỷ luật nhà trường vừa họp và quyết định điều chuyển cô giáo N.T.B. đến phân hiệu mầm non Thịnh Lộc, còn cô T.T.L. chuyển đến phân hiệu mầm non Hậu Lộc, Trường mầm non Hậu Lộc.

Hai giáo viên nêu trên không được phân công đứng lớp trực tiếp dạy trẻ, mà được chuyển sang làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Trước đó, nhưTuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 16-10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu mầm non Lộc Tân, thuộc Trường mầm non Hậu Lộc, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thời điểm trên, cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học. Cô N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu và nói lời thiếu chuẩn mực: "Cút đi".

Sau đó, cô N.T.T.L., giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp.

Sáng 21-10, người thân của học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng xã Hậu Lộc đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Lãnh đạo Trường mầm non Hậu Lộc đã quyết định tạm đình chỉ công tác một tuần đối với hai giáo viên nêu trên để làm việc với cơ quan chức năng.