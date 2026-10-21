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Vụ giáo viên tát học sinh mầm non: Đình chỉ công tác 2 giáo viên

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Ngày 21-10, Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ hai giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân tát học sinh trong giờ học.

Làm rõ vụ giáo viên tát học sinh mầm non ở thanh hóa năm 2026 - Ảnh 2.

Phân hiệu Lộc Tân, Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh người dân cung cấp

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngày 21-10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip phản ánh vụ việc hai giáo viên công tác tại phân hiệu Lộc Tân, Trường mầm non Hậu Lộc có hành vi tát học sinh trong giờ học.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng lan truyền khiến dư luận và phụ huynh học sinh bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo thông tin ban đầu từ ban giám hiệu Trường mầm non Hậu Lộc, vụ việc này xảy ra ngày hôm qua 20-10.

Trong giờ học mỹ thuật tại lớp C5, hai giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.B. và N.T.T.L. đã có hành vi tát vào mặt, rồi to tiếng với một cháu học sinh 3 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng Trường mầm non Hậu Lộc - cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ việc, nhà trường đã đình chỉ công tác đối với hai giáo viên liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Đây là bài học sâu sắc đối với nhà trường trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nghiêm khắc chấn chỉnh, không để xảy ra vụ việc tương tự trong thời gian tới".

Làm rõ vụ giáo viên tát học sinh mầm non ở thanh hóa năm 2026 - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc trong lớp học tại phân hiệu Lộc Tân, Trường mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Hiện nay Trường mầm non Hậu Lộc đang phối hợp với các cơ quan chức năng xã Hậu Lộc để làm rõ hành vi, trách nhiệm của người liên quan vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật và ngành giáo dục.

Làm rõ vụ việc giáo viên tát học sinh mầm non ở Thanh Hóa - Ảnh 4.Làm rõ vụ thầy giáo tát học sinh trong giờ học ở TP Thanh Hóa

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa đang cùng ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh làm rõ vụ việc “thầy giáo tát học sinh trong giờ học”, xảy ra tại Trường tiểu học - THCS và THPT Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa sáng 9-3.

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HÀ ĐỒNG
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    Chủ đề: tát học sinh Trường mầm non Hậu Lộc xã Hậu Lộc Thanh Hóa Tuổi trẻ

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