Tài xế xe công nghệ thêm nhiều có hội: Không cần mua xe vẫn có thể chạy taxi?

Doanh nghiệp tung 1.000 xe, tuyển tài xế chạy trên nền tảng Grab khiến thị trường xe công nghệ thêm sôi động - Ảnh: T.L.

Cuộc cạnh tranh giữa Grab, Green SM, Be và các doanh nghiệp ô tô đang mang đến thêm lựa chọn cho người lao động và hành khách.

Không mua xe vẫn có thể chạy taxi?

Muốn chạy taxi công nghệ nên vay ngân hàng mua ô tô, thuê xe hay đăng ký làm tài xế cho doanh nghiệp vận tải? Bài toán này có thêm lời giải khi Công ty cổ phần City Go, thuộc hệ sinh thái Tasco, tuyển 1.000 tài xế tại Hà Nội và TP.HCM vận hành xe điện Geely EX2 dưới thương hiệu VETC Go.

Theo thông tin tuyển dụng tháng 11-2026, tài xế không phải đầu tư phương tiện, được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm và có thu nhập dự kiến 15-18 triệu đồng/tháng trên cơ sở 26 ca làm việc.

Nếu đạt chỉ tiêu doanh thu và chuyên cần, thu nhập có thể lên đến 30 triệu đồng.

Ứng viên liên hệ bộ phận tuyển dụng, nộp hồ sơ, tham gia xét tuyển và đào tạo trước khi nhận xe. Thời gian xét hồ sơ được công bố khoảng 24 giờ.

Điểm mới là tài xế VETC Go nhận chuyến qua ứng dụng Grab, kết hợp hệ thống điều phối của doanh nghiệp. Grab có thêm nguồn xe phục vụ khách, còn Tasco tận dụng lượng khách sẵn có để đưa Geely vào kinh doanh mà không phải xây dựng ứng dụng riêng.

Với Geely EX2 giá từ 459 triệu đồng, nếu tự mua và trả trước 30%, tài xế cần chuẩn bị gần 138 triệu đồng, chưa tính chi phí lăn bánh.

Giả sử vay khoảng 321 triệu đồng trong 5 năm, lãi suất 10%/năm, khoản trả góp khoảng 6,8 triệu đồng/tháng. Chưa kể tiền sạc, bảo dưỡng, bảo hiểm và những ngày ít khách.

Nhận xe từ doanh nghiệp giúp tài xế tránh áp lực vay vốn nhưng thu nhập vẫn phụ thuộc số ca làm việc, chỉ tiêu doanh thu và chính sách thưởng.

Các app xe công nghệ giảm phí cho khách hàng lẫn tài xế kể từ tháng 11-2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Grab thêm xe, Green SM giảm cước giữ khách

Tháng 5-2026, Grab và Tasco ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới.

Ông Mã Tuấn Trọng - Giám đốc điều hành Grab Việt Nam - cho biết việc hỗ trợ tài xế không chỉ dừng ở mua xe mà còn phải bảo đảm các dịch vụ trong quá trình vận hành.

Ở phía Tasco, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tasco Auto, cho biết doanh nghiệp hướng đến cung cấp giải pháp xuyên suốt vòng đời xe, từ bảo hiểm, thanh toán đến cứu hộ, bảo dưỡng.

Như vậy, Grab có thêm nguồn cung, Tasco mở rộng thị trường xe và dịch vụ ô tô, còn tài xế có lựa chọn không phải tự bỏ vốn. Tuy nhiên, cách phân chia doanh thu giữa các bên vẫn là vấn đề cần làm rõ.

Trước đó, Grab hợp tác BYD hỗ trợ tài xế mua ô tô điện, trong đó có mẫu MPV 7 chỗ BYD M6. Tháng 9-2026, nền tảng công bố chính sách đảm bảo thu nhập tối đa 40 triệu đồng mỗi kỳ 30 ngày, kèm điều kiện hoạt động.

Cuộc cạnh tranh còn lan sang giá cước và phí nền tảng. Đầu tháng 11-2026, Grab công bố gói giải pháp khoảng 2.951 tỉ đồng nhằm hỗ trợ tài xế và hành khách. Từ ngày 10-11, phí nền tảng đối với một số chuyến GrabCar dưới 3km giảm từ 5.000 xuống 3.000 đồng.

Trong khi đó, Green SM giảm 25% cước chuyến đi từ ngày 8-11-2026 đến hết tháng 2-2027. Doanh nghiệp cũng đưa ra chính sách chia sẻ đến 100% doanh số vận chuyển, miễn phí nền tảng và hỗ trợ sạc cho nhóm tài xế đáp ứng điều kiện.

Be cạnh tranh bằng chính sách chia sẻ doanh thu. Theo doanh nghiệp, với chuyến xe 100.000 đồng tại TP.HCM, tài xế nhận 69.400 đồng, Be giữ 23.900 đồng, còn 6.700 đồng là thuế thu hộ, nộp hộ. Tại Hà Nội, phần tài xế nhận là 63.600 đồng. Đây chưa phải thu nhập ròng vì tài xế còn phải trừ chi phí vận hành.

Ghi nhận trên thị trường gọi xe hiện nay, tài xế có thêm nhiều lựa chọn về nền tảng và hình thức hợp tác, từ Grab, Be, Green SM đến các ứng dụng như Lado, Mai Linh, Vinasun. Một số tài xế lựa chọn tự đầu tư ô tô để chủ động thời gian, khai thác qua ứng dụng; số khác ưu tiên gia nhập đội xe doanh nghiệp để giảm áp lực vốn ban đầu, được hỗ trợ phương tiện và bảo dưỡng.

Sự đa dạng này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ dừng ở việc giành khách mà còn chuyển sang thu hút, giữ chân tài xế bằng chính sách chia sẻ doanh thu, thưởng chuyến, phúc lợi và mức thu nhập thực nhận.

Quy mô thị trường gọi xe Việt Nam năm 2026 ước đạt 1,25 tỉ USD - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường gọi xe Việt Nam đạt 1,25 tỉ USD Theo Mordor Intelligence, đơn vị nghiên cứu thị trường quốc tế, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam năm 2026 ước đạt 1,25 tỉ USD. Riêng taxi công nghệ bốn bánh, quý 1-2026 ghi nhận khoảng 153 triệu chuyến, tổng giá trị giao dịch 580,71 triệu USD. Green SM dẫn đầu với 54,51% thị phần, tiếp đến là Grab (40,92%) và Be (4,57%). Đáng chú ý, xe điện và hybrid chiếm 58,34% giá trị giao dịch, cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét.