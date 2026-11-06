Gói giải pháp gần 3.000 tỉ đồng của Grab tại Việt Nam: Tài xế và thị trường được lợi gì?

Nhiều tài xế Grab từng phản ánh mức khấu trừ cao, ảnh hưởng đến thu nhập thực nhận sau mỗi chuyến xe - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gói gần 3.000 tỉ đồng lớn cỡ nào so với thế giới?

Ngày 6-11, thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), gói giải pháp khoảng 2.951 tỉ đồng của Grab được đưa vào đối chiếu với các vụ xử lý, dàn xếp liên quan đến nền tảng gọi xe, giao đồ ăn trên thế giới.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh giá cước thấp, các khoản khấu trừ cao khiến thu nhập giảm. Tuổi Trẻ ghi nhận trường hợp khách trả 37.000 đồng cho một chuyến GrabCar nhưng tài xế chỉ nhận 19.500 đồng.

Từ ngày 8-9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Grab giải trình, đồng thời làm việc với đại diện tài xế và thu thập dữ liệu từ các doanh nghiệp gọi xe khác để đối chiếu.

Sau gần hai tháng rà soát, Grab đề xuất sáu nhóm giải pháp với tổng nguồn lực dự kiến 2.950,9 tỉ đồng.

Trong đó, 1.808 tỉ đồng dành cho khuyến mãi hành khách, 860 tỉ đồng thưởng và hỗ trợ tài xế, 52 tỉ đồng hỗ trợ xăng dầu, sạc điện.

Khoảng 227 tỉ đồng là phần doanh thu dự kiến giảm do điều chỉnh phí và 3,9 tỉ đồng dành bồi hoàn những chuyến xe bị khấu trừ vượt ngưỡng.

Gói giải pháp gần 3.000 tỉ đồng, đứng thứ 6 trong 14 vụ việc quốc tế được cơ quan quản lý đối chiếu về quy mô tiền - Dữ liệu Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Đứng thứ 6 trong 14 vụ việc được so sánh

Theo tài liệu đối chiếu của cơ quan quản lý, khoản gần 3.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 112 triệu USD, đứng thứ 6 trong 14 vụ việc quốc tế được thống kê. Năm trường hợp có giá trị lớn hơn đều ở Mỹ và Liên minh châu Âu.

Điển hình, năm 2023, New York đạt thỏa thuận với Uber và Lyft trị giá 328 triệu USD liên quan quyền lợi tài xế. Năm 2024, hai hãng tiếp tục đạt thỏa thuận 175 triệu USD tại Massachusetts.

Tại châu Âu, Delivery Hero và Glovo bị phạt khoảng 329 triệu euro năm 2025 do vi phạm quy định cạnh tranh.

Trong nhóm vụ việc châu Á được đối chiếu, gói giải pháp tại Việt Nam đứng đầu. Nếu chỉ xét các trường hợp có khoản tiền dành cho tài xế và hành khách, khoản này đứng thứ ba trong bảng thống kê.

Tuy nhiên, đây không phải bảng xếp hạng toàn cầu. Gói gần 3.000 tỉ đồng của Grab chủ yếu gồm ngân sách khuyến mãi, hỗ trợ và doanh thu dự kiến giảm, khác với tiền phạt hoặc bồi thường trong các vụ việc nước ngoài.

Grab bắt đầu giảm phí nền tảng từ 10-11 - Dữ liệu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Tài xế và thị trường được lợi gì?

Từ ngày 10-11, Grab giảm phí nền tảng 1.000-2.000 đồng đối với một số chuyến xe ngắn, đồng thời giới hạn tổng phần phí doanh nghiệp được hưởng tối đa 32% tiền khách thanh toán, chưa gồm thuế và phí thu hộ.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, tỉ lệ thực nhận tối thiểu của tài xế GrabBike tăng từ 52% lên 60,59%, còn GrabCar lên 59,68%.

Đây là thay đổi về mức tối thiểu theo chính sách không đồng nghĩa mọi tài xế đều tăng thu nhập tương ứng. Mức trần 32% cũng tạo thêm cơ sở để Be, Xanh SM đối chiếu chính sách phí với Grab, nhưng không phải quy định bắt buộc chung cho toàn thị trường.

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Grab, Be và GSM minh bạch các khoản phí bổ sung, bảo đảm khách hàng được chủ động chọn dịch vụ.

Cơ quan cạnh tranh giám sát Grab hàng tháng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab báo cáo hàng tháng về kết quả triển khai các giải pháp. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định.