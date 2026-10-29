Grab mở rộng chương trình hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh khó khăn

Grab tiếp tục mở rộng chương trình Điều Ước Sau Tay Lái để đồng hành cùng đối tác tài xế

Ngày 28-10, Grab Việt Nam công bố triển khai chương trình "Điều Ước Sau Tay Lái 2026" trên phạm vi toàn quốc. Chương trình hướng đến hỗ trợ các đối tác tài xế vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để họ thực hiện những mong ước dành cho bản thân và gia đình.

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục mở rộng các hạng mục và hình thức hỗ trợ, đặc biệt chú trọng những hoàn cảnh cần được đồng hành lâu dài.

Mở rộng hỗ trợ từ chăm sóc sức khỏe đến cải thiện đời sống

Theo Grab Việt Nam, chương trình năm 2026 tập trung vào 5 nhóm nhu cầu thiết yếu, gồm hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho tài xế và người thân; kiểm tra sức khỏe hoặc tân trang phương tiện; cải thiện điều kiện học tập cho con em tài xế; nâng cấp không gian sống của gia đình.

Các đối tác tài xế đang hoạt động cùng Grab, đáp ứng tiêu chí của chương trình, có thể đăng ký tham gia bằng cách lựa chọn một điều ước phù hợp với hoàn cảnh và nguyện vọng của mình.

Chương trình được triển khai theo hai hình thức. Với hỗ trợ tiêu chuẩn, mỗi trường hợp có thể nhận tối đa 7 triệu đồng để trang trải chi phí khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe, tân trang phương tiện hoặc cải thiện điều kiện học tập cho con.

Đối với những hoàn cảnh cần được ưu tiên và đồng hành dài hạn, mức hỗ trợ đặc biệt có thể lên đến 10 lần mức hỗ trợ tiêu chuẩn. Phạm vi hỗ trợ cũng được mở rộng, bao gồm chi phí điều trị bệnh dài hạn, thay mới phương tiện làm việc, hỗ trợ học phí hoặc thiết bị học tập cho con em tài xế, sửa chữa nhà ở và cải thiện điều kiện sống của gia đình.

Chương trình “Điều Ước Sau Tay Lái 2026” tiếp cận thêm nhiều trường hợp khó khăn, mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống và tiếp thêm động lực để các tài xế vững tâm làm việc

Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng phía sau mỗi chuyến xe là những dự định, mong ước mà các đối tác tài xế đang nỗ lực từng ngày để thực hiện cho bản thân và gia đình. Thông qua chương trình Điều Ước Sau Tay Lái, Grab mong muốn lắng nghe, sẻ chia và chung tay biến những mong ước ấy thành hiện thực."

Theo bà Huyền, việc mở rộng chương trình trong năm 2026 nhằm tiếp cận thêm nhiều trường hợp khó khăn, mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện cuộc sống và tiếp thêm động lực để các tài xế vững tâm làm việc.

Hơn 600 trường hợp đã được hỗ trợ

Được phát triển từ dự án "Chia sẻ yêu thương" triển khai năm 2021, chương trình "Điều Ước Sau Tay Lái" đến nay đã hỗ trợ hơn 600 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những người từng nhận hỗ trợ là chị Đặng Thị Thanh Tâm, đối tác tài xế Grab tại Hà Nội. Năm 2025, khi gia đình gặp khó khăn về tài chính và chồng mắc bệnh nặng, chị được chương trình hỗ trợ kinh phí chữa bệnh.

Chia sẻ về sự giúp đỡ này, chị Tâm cho biết khoản hỗ trợ đến vào thời điểm gia đình đang gặp nhiều khó khăn, giúp chị có thêm động lực vượt qua giai đoạn trước mắt. Điều khiến chị vui nhất là các con có thể yên tâm học tập và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.

Bên cạnh chương trình "Điều Ước Sau Tay Lái", Grab còn triển khai các sáng kiến hỗ trợ đối tác tài xế và gia đình như GrabScholar, cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, bao gồm con em tài xế; GrabAcademy, nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng sống, năng lực làm việc và kiến thức trí tuệ nhân tạo (AI); cùng GrabBenefits, mang đến các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe và bảo dưỡng phương tiện.

Hiện chương trình "Điều Ước Sau Tay Lái 2026" đã chính thức mở đăng ký trên phạm vi toàn quốc. Các đối tác tài xế Grab đáp ứng điều kiện tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các hạng mục hỗ trợ, tiêu chí xét duyệt và đăng ký điều ước tại: https://www.grab.com/vn/blog/driver/dieuuocsautaylai/