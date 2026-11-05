Grab nói gì về chuyện tài xế chạy cuốc ngắn, tiền thực nhận thấp?

Grab thừa nhận cách tính phí sử dụng ứng dụng linh động còn bất cập, khiến tài xế khó theo dõi các khoản khấu trừ và tiền thực nhận sau mỗi chuyến xe - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách trả 37.000 đồng cho một chuyến GrabCar nhưng tài xế chỉ nhận 19.500 đồng. Khoản chênh lệch 17.500 đồng khiến nhiều người thắc mắc vì sao chạy cùng một ứng dụng, mỗi chuyến xe lại có mức khấu trừ khác nhau.

Vì sao mỗi chuyến xe bị trừ phí khác nhau?

Đây là một trong những trường hợp Tuổi Trẻ ghi nhận hồi tháng 9, thời điểm nhiều tài xế Grab phản ánh giá cước thấp, tiền thực nhận ít, trong khi chi phí xăng dầu, bảo dưỡng xe vẫn phải tự trang trải.

Ngày 5-11, sau khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vào cuộc rà soát chính sách giá, phí, Grab đã có phản hồi về cơ chế chiết khấu đang áp dụng với Tuổi Trẻ.

Cụ thể, Grab cho biết từ năm 2024, hãng áp dụng phí sử dụng ứng dụng linh động thay vì tính theo một mức cố định. Khoản phí này được xác định dựa trên quãng đường, thời gian tài xế di chuyển đến điểm đón, thời tiết, giao thông và tình hình cung cầu tại thời điểm khách đặt xe.

Grab lý giải cách tính trên nhằm phản ánh công sức tài xế bỏ ra cho từng chuyến, đồng thời giúp điều tiết lượng xe và nhu cầu khách trên nền tảng.

Grab giảm phí nền tảng từ 10-11 - Dữ liệu Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Doanh nghiệp cho biết trong hai năm áp dụng, lượng tài xế hợp tác tăng 76%. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập của tài xế, bao gồm tiền thưởng, chiếm 71,6% tổng số tiền khách thanh toán.

Phần còn lại gồm thuế Grab thu hộ và doanh thu của doanh nghiệp. Một phần khoản thu này được Grab sử dụng để chi thưởng cho tài xế, triển khai khuyến mãi nhằm thu hút khách đặt xe.

Tuy nhiên, con số 71,6% là tỷ lệ tính chung, có bao gồm tiền thưởng, chứ không phải mức tiền tài xế nhận được trên từng chuyến.

Đây cũng là điều nhiều tài xế băn khoăn. Bởi chạy hết một cuốc xe, điều họ quan tâm trước tiên vẫn là khách trả bao nhiêu, mình nhận được bao nhiêu và khoản chênh lệch được tính thế nào.

Grab thừa nhận cách tính phí còn bất cập

Trong phản hồi, Grab nhìn nhận cách tính phí sử dụng ứng dụng linh động chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của tài xế về sự minh bạch và thuận tiện khi tính toán.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận mối tương quan giữa phí thu từ tài xế và các khoản phí áp dụng cho hành khách chưa được tối ưu. Vì vậy, một số chuyến xe, đặc biệt là chuyến ngắn, số tiền tài xế thực nhận có thể chưa như mong muốn.

Sau khi làm việc với cơ quan quản lý, Grab đề xuất điều chỉnh nhiều chính sách, trong đó giảm mức phí sử dụng ứng dụng tối đa đối với GrabBike và GrabCar xuống còn 25% tổng tiền khách thanh toán, thay cho mức tối đa lần lượt 28,76% và 28,28% trước đây.

Từ ngày 10-11, tổng phần phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng, cũng được giới hạn tối đa 32% tiền khách trả, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ.

Đáng chú ý, qua rà soát các chuyến xe từ năm 2024 đến nay, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân do biến động cung cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Tài xế Grab được hoàn tiền tự động từ ngày 5-11 Grab cho biết sẽ bồi hoàn khoảng 3,9 tỉ đồng cho những tài xế bị ảnh hưởng. Việc hoàn tiền bắt đầu từ ngày 5-11, với tài xế còn hoạt động được tự động cộng vào ví. Grab khẳng định tiếp thu góp ý của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và sẽ tiếp tục đối thoại với tài xế để hoàn thiện chính sách. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về chính sách giá, phí và thu nhập thực nhận của tài xế.