Grab giảm phí, bồi hoàn 3,9 tỉ đồng cho tài xế, bắt đầu từ hôm nay

Grab giảm nhiều khoản phí, bồi hoàn gần 4 tỉ đồng cho tài xế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 5-11, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết Grab đã đề xuất 6 nhóm giải pháp điều chỉnh chính sách giá, phí và minh bạch thông tin sau khi cơ quan quản lý rà soát những phản ánh liên quan đến thu nhập của tài xế.

Khách được giảm phí, tài xế giữ lại nhiều tiền hơn

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9-2026, nhiều tài xế phản ánh giá cước một số chuyến xe thấp, trong khi phí sử dụng ứng dụng và các khoản khấu trừ khiến thu nhập thực tế bị ảnh hưởng.

Tuổi Trẻ cũng phản ánh tình trạng tài xế Grab bức xúc vì tiền thực nhận thấp so với số tiền khách thanh toán. Có chuyến GrabCar khách trả 37.000 đồng nhưng tài xế chỉ nhận 19.500 đồng, tương đương khoảng 52,7%.

Sau các phản ánh, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã làm việc với Grab, đại diện tài xế và một số doanh nghiệp gọi xe khác để rà soát chính sách giá cước, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Theo phương án mới giảm phí nền tảng của Grab, khách đi GrabBike và GrabCar trên các quãng đường ngắn được giảm từ 1.000 - 2.000 đồng phí nền tảng/chuyến.

Từ ngày 10-11, phí nền tảng của Grab điều chỉnh theo xu hướng giảm - Dữ liệu: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Đáng chú ý, Grab cũng giảm mức phí sử dụng ứng dụng tối đa thu từ tài xế. Cụ thể, mức phí GrabBike giảm từ 28,76% xuống 25%, còn GrabCar từ 28,28% xuống 25% tổng số tiền hành khách thanh toán.

Đồng thời, tổng phần phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng, được giới hạn tối đa 32% tiền khách trả, chưa tính thuế và các khoản phí thu hộ.

Trước điều chỉnh, tỉ lệ này có thể lên tới 40,6% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike được nhận tối thiểu 60,59% tổng tiền khách thanh toán, còn GrabCar là 59,68%, tăng so với mức tối thiểu 52% trước đây.

Chẳng hạn, với chuyến GrabCar khách thanh toán 100.000 đồng, tài xế được nhận ít nhất khoảng 59.680 đồng theo ngưỡng mới, thay vì 52.000 đồng trước điều chỉnh. Số tiền thực nhận cụ thể còn tùy mức phí áp dụng cho từng chuyến.

Grab điều chỉnh chính sách giá, phí và chiết khấu, giảm phí cho hành khách và tăng phần doanh thu thực nhận của tài xế từ ngày 10-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bồi hoàn 3,9 tỉ đồng, tăng hỗ trợ tài xế

Trong quá trình rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Theo giải trình của Grab với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, nguyên nhân do biến động cung cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỉ đồng cho những tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày 5-11.

Tài xế còn hoạt động sẽ được tự động cộng tiền vào ví. Những người đã ngừng hợp tác vĩnh viễn được thông báo qua tin nhắn hoặc email để cung cấp tài khoản ngân hàng trước ngày 30-11.

Bên cạnh việc giảm phí, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỉ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý 4-2026, cùng 52 tỉ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu và sạc điện.

Khoảng 1.808 tỉ đồng khác được dành cho các chương trình khuyến mãi, kích cầu hành khách. Từ ngày 26-2 đến hết năm 2027, Grab cũng dự kiến giảm 10% tổng giá cước cho những chuyến xe từ 10km trở lên theo điều kiện chương trình.

Tính chung, Grab dự kiến dành khoảng 2.950 tỉ đồng cho các giải pháp, bao gồm cả phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, các khoản bồi hoàn, thưởng và hỗ trợ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 5-11, đại diện Grab Việt Nam cho biết đã thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

"Chúng tôi trân trọng các đánh giá, góp ý của ủy ban và luôn tích cực góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng cho các bên tham gia, đồng thời chú trọng lắng nghe và đối thoại để không ngừng hoàn thiện.

Grab đã chủ động nghiên cứu và đề xuất nhóm giải pháp nhằm tối ưu hóa cấu trúc giá và phí dịch vụ, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy cung cầu. Đồng thời, Grab sẽ tích hợp đồng thời tích cực lắng nghe đối tác tài xế để có thể đồng hành và hỗ trợ họ một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Đầu tư công nghệ hiển thị rõ hơn doanh thu, thuế phí của tài xế Một thay đổi khác là từ ngày 10-11, ứng dụng Grab Driver sẽ hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và số tiền tài xế thực nhận sau mỗi chuyến. Tài xế cũng có thể kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích những khoản khấu trừ chưa rõ ràng. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục giám sát việc triển khai, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ và xem xét xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài Grab, cơ quan này cũng đã kiểm tra việc cung cấp thông tin giá, phí tại Be, yêu cầu các nền tảng khắc phục tình trạng khoản phí bổ sung chưa được hiển thị rõ hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng giảm một phần chi phí cho hành khách, đồng thời cải thiện thu nhập và minh bạch hơn các khoản khấu trừ đối với tài xế công nghệ.