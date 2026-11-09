Tài xế phải ngừng lái xe sau khi bị chẩn đoán rối loạn nhận biết màu xanh lá cây

Tài xế mong có thể kiểm tra trực tiếp để xác định có rối loạn màu sắc hay không - Ảnh minh họa: AI

Thông tin đến Tuổi Trẻ, bạn đọc này cho biết có giấy phép lái xe (GPLX) hạng E trước đây, với gần 15 năm kinh nghiệm lái xe tải và xe buýt nhưng không còn được phép lái xe sau khi khám sức khỏe.

Theo chia sẻ, kết quả khám xác định người này bị rối loạn sắc giác màu xanh lá cây không hoàn toàn, ở mức độ nhẹ. Kết quả này khiến tài xế không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục lái xe.

Bạn đọc cho rằng việc đánh giá cần xem xét thêm khả năng nhận biết màu sắc trong điều kiện thực tế, đặc biệt là khả năng phân biệt các tín hiệu đèn giao thông trên đường.

Tài xế này mong muốn cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung quy định, cho phép những trường hợp rối loạn sắc giác nhẹ được đánh giá trực tiếp khả năng nhận biết tín hiệu giao thông thay vì chỉ căn cứ vào kết quả khám chuyên khoa.

Chỉ cần rối loạn một trong ba màu đã không đủ điều kiện

Trao đổi về phản ánh kể trên, một bác sĩ chuyên khoa mắt cho biết theo quy định hiện hành, người được kết luận rối loạn nhận biết ba màu đỏ, vàng, xanh lá cây sẽ không đủ điều kiện lái xe.

Cụ thể, Thông tư 36/2024/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo ba nhóm.

Trong đó, nhóm 3 áp dụng đối với người lái xe các hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Tại chuyên khoa mắt, một trong những tình trạng được xác định không đủ điều kiện lái xe ở nhóm này là rối loạn nhận biết ba màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

Trước thắc mắc về việc phải rối loạn cả ba màu hay chỉ cần rối loạn một màu đã không đạt tiêu chuẩn, Bộ Y tế giải thích quy định này được hiểu là chỉ cần rối loạn nhận biết một trong ba màu đỏ, vàng hoặc xanh lá cây đã không đủ điều kiện lái xe.

Như vậy, quy định hiện hành không đặt ra điều kiện phải mất hoàn toàn khả năng nhận biết cả ba màu mới bị đánh giá không đạt.

Trường hợp rối loạn nhận biết màu xanh lá cây, dù không hoàn toàn, vẫn có thể thuộc diện không đủ điều kiện nếu được kết luận là rối loạn nhận biết màu theo tiêu chuẩn chuyên môn.

Chưa có quy định về kiểm tra trực tiếp tại hiện trường

Về đề xuất cho phép kiểm tra trực tiếp khả năng nhận biết màu sắc của đèn giao thông, theo bác sĩ chuyên khoa mắt Thông tư 36/2024/TT-BYT hiện không có hướng dẫn phân biệt mức độ rối loạn sắc giác nặng hay nhẹ để áp dụng cách đánh giá khác nhau.

Cũng không có quy định cho phép người bị rối loạn sắc giác nhẹ được kiểm tra trực tiếp tại hiện trường bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông để thay thế kết quả khám chuyên khoa.

Theo chuyên gia này, phương tiện được sử dụng trong khám chuyên khoa để đánh giá khả năng nhận biết màu sắc là bảng thử sắc giác Ishihara (công cụ y khoa phổ biến dùng để sàng lọc các rối loạn thị giác màu sắc).

Trường hợp lái xe nghi ngờ kết quả kiểm tra chưa chính xác, có thể đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để kiểm tra lại. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không đồng nghĩa "tích hợp" vào kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe trước đó.

Nếu kết quả kiểm tra chuyên sâu, tại cơ sở chuyên khoa mắt tuyến cuối cho kết quả không bị rối loạn sắc giác, người dân có thể sử dụng kết quả này đề nghị xem xét và đánh giá lại tình trạng sức khỏe.

Tuy nhiên, việc kết luận có đủ điều kiện sức khỏe lái xe hay không vẫn thuộc thẩm quyền của cơ sở thực hiện khám sức khỏe lái xe theo quy định.