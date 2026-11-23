Tái hiện cảnh thu hoạch lúa ma ở Vườn Quốc gia Tràm Chim - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hoạt động của ngày hội do UBND xã Tràm Chim phối hợp Khu du lịch Tràm Chim thực hiện, thu hút hơn 350 cán bộ, người dân, học sinh địa phương tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trình diễn, tái hiện cảnh thu hoạch lúa trời tại Khu A thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim vào lúc sáng sớm. Qua đó giới thiệu phương thức khai thác lúa trời (lúa ma) gắn với đời sống người dân vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.

Hoạt động đi bộ phong trào với chủ đề "Bước chân đoàn kết - Vì Tràm Chim xanh" tại điểm dừng chân C4, khu du lịch Tràm Chim thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh và người dân tham gia.

Người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi nổi của hội thi đua xuồng đôi nam - nữ, trò chơi dân gian bắt vịt, hội thi đờn ca tài tử và đá bóng giao lưu.

Trước đây lúa ma thường được người dân thu hoạch từ lúc gà gáy sáng đến khi bình minh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao và tăng cường tình đoàn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên, hình ảnh quê hương Đồng Tháp đến người dân, du khách và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Phạm Đức Hòa - Giám đốc Khu du lịch Tràm Chim - cho biết các hoạt động như thu hoạch lúa trời (lúa ma) và các hội thi trò chơi dân gian bước đầu thực hiện trải nghiệm, làm tiền đề khai thác du lịch cho năm tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ có kế hoạch xây dựng chương trình trải nghiệm các hoạt động gắn với đặc trưng sinh thái, tạo nét riêng làm điểm nhấn thu hút khách đến Tràm Chim. Các hoạt động như bơi xuồng, dỡ chà bắt cá, theo con nước mùa nổi... đã thực hiện nhiều năm nay. Hướng tới sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đón khách", ông Hòa nói.

Ngoài thu hoạch lúa ma, Khu du lịch Tràm Chim còn tổ chức các trò chơi dân gian như đua xuồng, bắt vịt để hút khách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo người dân địa phương, lúa ma không được cắt như lúa thường mà rung nhẹ cho hạt tự rơi vào xuồng. Lúa mọc giữa đồng cỏ, lại chín đúng mùa nước lên nên phải thu hoạch bằng xuồng. Dụng cụ thu hoạch được thiết kế riêng. Một người cầm sào chống xuồng. Người kia điều khiển cần đạp nhịp nhàng, làm bông lúa chín rơi vào tấm mê bồ đặt trên xuồng. Lúa ma mọc nhiều nhất ở Vườn quốc gia Tràm Chim nhưng sản lượng rất ít. Vì thế, người dân thường thu hoạch để dành ăn trong những dịp đặc biệt.