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Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Vì tò mò và mong muốn có trải nghiệm mới lạ, một nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội đã tự ý đeo vòng kim loại vào vùng bìu. Chiếc vòng quá chật khiến vùng bìu sưng nề. Sau 10 ngày chịu đựng, người bệnh mới đến bệnh viện cấp cứu.

Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu cho anh K.V. (24 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng tổn thương vùng bìu nghiêm trọng do bị chiếc vòng kim loại siết chặt kéo dài.

Nam thanh niên chia sẻ đeo vòng kim loại vào vùng bìu vì muốn kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông to, đầy đặn hơn.

Tuy nhiên, chiếc vòng có đường kính chỉ khoảng 3cm không co giãn, khiến vùng bìu bị thắt chặt ngay sau khi đeo. Sau khi đeo vùng bìu bị thắt lại phù nề, sưng to làm cho vòng càng thít chặt hơn.

Anh V. nhiều lần tìm cách tự tháo vòng tại nhà nhưng không thành công. Càng cố gắng, vùng bìu càng sưng nề, đau nhức dữ dội. Do vòng kim loại cứng liên tục chèn ép và cọ xát, vùng da ở gốc bìu và hai bên bẹn của người bệnh dần bị trợt loét, nhiễm trùng, chảy mủ.

Dù tình trạng ngày càng nghiêm trọng, vì tâm lý e ngại, xấu hổ, anh V. vẫn chần chừ và chỉ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau 10 ngày gặp sự cố.

Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm - Ảnh 3.

Chiếc vòng kim loại giống hình chiếc nhẫn được các y, bác sĩ lấy ra khỏi vùng sinh dục - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa ngoại tổng hợp tiết niệu và nam học, bác sĩ trực tiếp thăm khám, điều trị cho biết: khi nhập viện, vùng bìu của người bệnh sưng to nghiêm trọng, vùng gốc bìu chảy mủ, tổn thương da có dấu hiệu hoại tử.

Việc tháo chiếc vòng gặp nhiều khó khăn do kim loại rất cứng, có độ dày khoảng 3mm. Để tránh gây thêm tổn thương cho các mô mềm xung quanh, ê kíp phẫu thuật phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng, cẩn trọng cắt đứt hai bên vòng kim loại mới có thể giải phóng vùng bìu bị chèn ép.

Rất may, sau khi tháo vòng, các bác sĩ kiểm tra tinh hoàn chưa bị hoại tử. Ê kíp tiếp tục loại bỏ những phần da bị loét, hoại tử do chèn ép và cọ xát, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Bác sĩ Hiến cũng cảnh báo nguy cơ khi tự ý sử dụng các loại vòng đeo nam khoa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vòng kim loại cứng, kích thước không phù hợp hoặc đeo trong thời gian dài.

Khi vòng siết chặt vùng sinh dục, quá trình lưu thông máu có thể bị cản trở, gây sưng đau, phù nề, tổn thương da và mô mềm. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng chèn ép nghiêm trọng có thể dẫn đến hoại tử, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần thận trọng khi sử dụng các dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục. Đặc biệt, không vì tâm lý e ngại, xấu hổ mà trì hoãn thăm khám, bởi việc xử trí chậm trễ có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn, đe dọa chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.

Suýt hoại tử tinh hoàn vì tự đeo vòng kim loại 3cm siết chặt vùng bìu suốt 10 ngày - Ảnh 2.Đi cấp cứu vì đeo nhẫn vào dương vật tạo khoái cảm

Một nam thanh niên tự đeo nhẫn vào dương vật, sau đó bộ phận này sưng to, bầm tím, rỉ máu nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: vòng kim loại giới tính Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương hoại tử tinh hoàn

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