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Sức khỏe NVQS, Bộ Quốc phòng trả lời trường hợp '1 mắt cận trên 1,5 diop và 1 mắt dưới 1,5 diop'

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Bộ Quốc phòng đã có trả lời liên quan đến ngưỡng cận thị 1,5 diop trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Nam thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bộ Quốc phòng mới đây nhận được câu hỏi của công dân về nội dung hướng dẫn xác định tiêu chuẩn sức khỏe với tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngưỡng cận thị 1,5 diop áp dụng thế nào trong khám nghĩa vụ quân sự

Cụ thể, công dân gửi câu hỏi nêu rằng theo quy định, công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop thuộc diện không gọi nhập ngũ vào quân đội.

Tuy nhiên, quy định chưa phân định rõ ngưỡng cận thị trên 1,5 diop áp dụng đối với trường hợp chỉ cần 1 mắt vượt ngưỡng hay bắt buộc cả 2 mắt đều phải vượt ngưỡng.

Từ đó công dân hỏi trường hợp có 1 mắt cận thị trên 1,5 diop và 1 mắt cận thị dưới 1,5 diop thì có thuộc diện không gọi nhập ngũ hay không?

Trả lời nội dung trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết thông tư 148/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung tại thông tư 68/2025, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân.

Với tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại điều 5, điều 6 thông tư 105/2023.

Thông tư này quy định không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 29,9.

Như vậy, công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi đồng thời đạt 4 tiêu chí: Sức khỏe đạt loại 1, loại 2, loại 3, tật khúc xạ cận thị không quá 1,5 diop, không mắc tật khúc xạ viễn thị; chỉ số BMI từ 18,0 đến 29,9.

Công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi không đạt tối thiểu 1/4 tiêu chí nêu trên.

Đối với tiêu chí tật khúc xạ cận thị, bác sĩ khám mắt xác định tật khúc xạ cận thị đối với từng mắt và kết luận mức độ cận thị theo mắt có độ cận nặng hơn.

Trong trường hợp công dân nêu "có 1 mắt cận thị trên 1,5 diop và 1 mắt cận thị dưới 1,5 diop" thì được kết luận mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop.

Hội đồng khám sức khỏe căn cứ kết quả khám, kết luận của bác sĩ khám mắt về tật khúc xạ và các tiêu chí sức khỏe khác để xác định công dân có đủ hay không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng cũng cho biết thông tư 105/2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư 106/2025 quy định trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân sơ tuyển sức khỏe vào phiếu sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sau đó tổng hợp báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã kết quả sơ tuyển sức khỏe, trong đó phải lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo mục III phụ lục I ban hành kèm theo thông tư 105.

Dựa trên chỉ tiêu được giao số lượng công dân nhập ngũ của địa phương và kết quả sơ tuyển công dân (trong đó có tiêu chuẩn sức khỏe), Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã quyết định gọi khám sức khỏe với số lượng phù hợp để bảo đảm chỉ tiêu nhưng không được gọi tổng số quá 4 công dân khám/1 chỉ tiêu nhập ngũ.

Do vậy, các công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ không được gọi khám sức khỏe.

Các công dân khác thực hiện theo giấy gọi khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, kể cả trường hợp không đủ điều kiện thể lực khi sơ tuyển (nếu có).

Bộ Quốc phòng trả lời về ngưỡng cận thị 1,5 diop trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Ảnh 3.Công ty có phải trả tiền lương cho người lao động nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Bộ Quốc phòng đã có phản hồi về chế độ tiền lương đối với người lao động nghỉ làm việc khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

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    Chủ đề: Nghĩa vụ quân sự TP.HCM nhập ngũ cận thị nghĩa vụ quân sự Bộ quốc phòng

    Dòng sự kiện: Nghĩa vụ quân sự

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