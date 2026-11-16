Sốt 7 ngày, nam thanh niên nguy kịch được bác sĩ từ TP.HCM đến Lâm Đồng cứu sống

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: MINH TOÀN

Ngày 16-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay những ngày đầu tháng 11, bệnh viện đã liên tiếp điều trị thành công hai trường hợp người bệnh nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO.

Nguy kịch vì chủ quan do sốt cao, ho kéo dài

Trường hợp đầu tiên là nam thanh niên N.K.L. (24 tuổi, TP.HCM) xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và tiêu lỏng, bệnh nhanh chóng diễn tiến nặng.

Ngày 2-11, người bệnh nhập cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp. Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp sốc tim nặng, nguy cơ tử vong cao nên đã ngay lập tức hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ngay khi vừa tới bệnh viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng tụt huyết áp tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp để duy trì tuần hoàn. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue kèm suy đa tạng.

Trước nguy cơ tử vong cao, ê kíp hồi sức đã ngay lập tức triển khai kỹ thuật VA-ECMO. Đây là phương pháp hỗ trợ tuần hoàn, như một trái tim nhân tạo, giúp đảm nhiệm tạm thời chức năng bơm máu của tim, tạo điều kiện để cơ tim có thời gian hồi phục.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, anh L. ngưng được thuốc vận mạch và thuốc co bóp tim, cai được ECMO và từng bước phục hồi vận động và được xuất viện.

Trường hợp thứ 2 là người bệnh L.M.T. (35 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) có khoảng 1 tuần sốt, ho, sau đó khó thở tăng dần.

Khi tình trạng hô hấp trở nặng, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận điều trị.

Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện.

Ngày 1-11, nồng độ oxy trong máu của người bệnh tụt sâu. Trước nguy cơ cao diễn tiến nguy kịch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cử ê kíp chuyên môn đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để hỗ trợ.

Ê kíp đã quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO ngay tại hiện trường, sau đó vận chuyển người bệnh an toàn về bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau 4 ngày, chức năng phổi cải thiện, bệnh nhân được rút nội khí quản và 2 ngày sau đó, tiếp tục được cai và rút ECMO.

Đưa kỹ thuật chuyên sâu đến tận nơi điều trị cho người bệnh

Theo các bác sĩ, hai trường hợp trên có diễn tiến bệnh khác nhau nhưng đều rơi vào tình trạng suy chức năng cơ quan nghiêm trọng, khi các biện pháp điều trị thông thường không còn đáp ứng.

TS.BS Huỳnh Quang Đại - Phụ trách điều hành khoa kồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời điểm can thiệp, nguyên nhân bệnh, mức độ tổn thương và sự phối hợp chăm sóc hồi sức toàn diện.

Ngay khi nhận được đề nghị hỗ trợ, bệnh viện đã nhanh chóng huy động ê kíp chuyên môn, chuẩn bị trang thiết bị và di chuyển từ TP.HCM đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để trực tiếp thực hiện kỹ thuật.

Thay vì chờ người bệnh vượt quãng đường dài trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch để đến bệnh viện, đội ngũ y tế đã chủ động đưa kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đến tận nơi người bệnh đang điều trị, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận can thiệp.

Đây là một quy trình phức tạp, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê kíp và khả năng tổ chức vận chuyển người bệnh đang được hỗ trợ ECMO an toàn trên quãng đường liên tỉnh.

Việc triển khai thành công không chỉ thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật ECMO mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ người bệnh nguy kịch của bệnh viện kể cả khi khoảng cách địa lý là một thách thức lớn.

Qua đó, bệnh viện khuyến cáo người dân không chủ quan khi có các dấu hiệu như: sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả, ho tăng dần hoặc tình trạng sức khỏe diễn tiến bất thường.

Việc thăm khám và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm biến chứng và hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.