Sinner chưa hẹn ngày trở lại - Ảnh: REUTERS

Theo Sky Sports, bác sĩ Lasse Lempainen thực hiện ca mổ nội soi cho Sinner tại thành phố Turku. Ca mổ đã thành công. Sinner sẽ phải giữ đầu gối bất động trong thời gian đầu, sau đó tập vật lý trị liệu để có thể co duỗi gối và lấy lại sức mạnh ở chân.

Trước khi quyết định phẫu thuật, Sinner và đội ngũ của anh đã dành nhiều tháng tìm cách điều trị. Tay vợt người Ý kể trên mạng xã hội rằng đầu gối ban đầu có dấu hiệu hồi phục khả quan, nhưng sau đó tiến triển không như mong đợi.

“Tôi rất nhớ cảm giác được ra sân”, Sinner chia sẻ.

Hồi đầu tháng 11, Sinner còn tin mình có thể kịp trở lại ở Melbourne. Sau ca mổ, anh chưa ấn định ngày tái xuất.

Ban tổ chức Úc mở rộng cũng gửi lời nhắn đến anh trên mạng xã hội: “Chúng tôi sẽ nhớ bạn trong mùa hè này. Chúc bạn mau bình phục”.

Trận gần nhất của Sinner là trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7, nơi anh giành danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Trước đó, anh thắng cả năm giải Masters 1000 đầu mùa và trở thành tay vợt thứ hai sau Novak Djokovic vô địch đủ 9 giải đấu thuộc hệ thống này. Trong thời gian Sinner dưỡng thương, Alexander Zverev đã vượt qua anh để chiếm ngôi số 1 thế giới.