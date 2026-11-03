Sinh viên Đồng Nai ra Hải Phòng thực tập có lương tại doanh nghiệp Nhật Bản

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng - trao quyết định cử đi thực tập ở Công ty UMC Việt Nam - Ảnh: A LỘC

Chiều 3-11, Trường đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai) tổ chức gặp mặt sinh viên khoa cơ điện - điện tử trước khi thực tập gần 3 tháng tại Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam ở Hải Phòng.

Sinh viên Đồng Nai rèn kỹ năng tại doanh nghiệp Nhật Bản

Chương trình có 58 sinh viên tham gia thực tập tại UMC Việt Nam, chia thành hai đợt. Đợt đầu có 9 sinh viên, bắt đầu thực tập từ ngày 1-11 và đợt 2 có 49 sinh viên, bắt đầu từ ngày 15-11. Cả hai đợt cùng kết thúc vào ngày 31-1-2027.

Trong thời gian thực tập, sinh viên tham gia các công đoạn sản xuất phù hợp với từng bộ phận tiếp nhận.

Công việc gồm tiếp nhận, chuẩn bị và cấp linh kiện; làm quen, thao tác với máy gắn linh kiện điện tử SMT; vận hành máy FAT theo hướng dẫn; hàn, sửa hàn; kiểm tra ngoại quan, nhận diện lỗi sản phẩm và cắm linh kiện thủ công...

Qua các công đoạn sản xuất, sinh viên rèn kỹ năng thao tác, làm việc theo quy trình, đảm bảo chất lượng, báo cáo, liên lạc và thảo luận khi làm việc. Các em cũng tiếp cận các yêu cầu về an toàn lao động...

Thầy Nguyễn Phan Xuân Khương, giảng viên khoa cơ điện - điện tử, cho biết khi thực tập, sinh viên được hỗ trợ cơ bản gần 5,7 triệu đồng/tháng.

Nếu đáp ứng các điều kiện về chuyên cần, kỹ năng, thưởng kết thúc khóa..., mức hỗ trợ cao nhất hơn 7,8 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền tăng ca vào ngày nghỉ, lễ.

Ngoài ra doanh nghiệp hỗ trợ 100% vé máy bay hai chiều, chỗ ở ký túc xá và suất ăn tại căng tin. Nơi ở cách công ty khoảng 900m, có xe đưa đón sinh viên.

Tại buổi gặp mặt, ban giám hiệu và lãnh đạo khoa căn dặn sinh viên chấp hành kỷ luật, học những kiến thức doanh nghiệp đào tạo, thể hiện năng lực trong quá trình thực tập. Các thầy cô cũng lưu ý sinh viên tìm hiểu kỹ về công ty, sản phẩm và các quy định trước khi bắt đầu thực tập.

Ban giám hiệu nhà trường dặn dò các em sinh viên trước khi ra Hải Phòng thực tập ở doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh: A LỘC

Lần đầu doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận số lượng lớn sinh viên của trường

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng - cho biết trước đây nhà trường đã cử nhiều sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp, nhưng số lượng thường rải rác, mỗi doanh nghiệp chỉ tiếp nhận một vài sinh viên.

Theo TS Quỳnh, đây là lần đầu sinh viên của trường được một doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận thực tập với số lượng lớn. Doanh nghiệp trả lương cho sinh viên, đồng thời hỗ trợ chỗ ở, ăn uống và vé máy bay hai chiều ra Hải Phòng.

Trước khi vào doanh nghiệp, nhà trường đào tạo cho sinh viên những kỹ năng để tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước vào dây chuyền sản xuất. "Đối với doanh nghiệp Nhật Bản, yêu cầu rất cao về tính kỷ luật và tính an toàn", TS Quỳnh cho hay.

Sinh viên bày tỏ mong muốn kỳ thực tập sẽ giúp các em trưởng thành hơn, nâng cao kỹ năng và có thêm hành trang trong tương lai - Ảnh: A LỘC

Về việc UMC Việt Nam lựa chọn sinh viên của trường, TS Quỳnh cho biết những năm qua Trường đại học Lạc Hồng được Tổ chức JICA của Nhật Bản tài trợ chương trình đào tạo về 5S và an toàn.

Nhiều giảng viên khoa cơ điện - điện tử được cử sang Nhật Bản học, sau đó tham gia đào tạo lại cho giảng viên các trường trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp.

Theo TS Quỳnh, nhà trường cũng đào tạo những kiến thức này cho sinh viên, giúp các em làm quen với môi trường doanh nghiệp. UMC Việt Nam đánh giá cao chất lượng đào tạo của Trường đại học Lạc Hồng và trong đợt này ưu tiên tuyển sinh viên của trường.

UMC Việt Nam có khoảng 3.000 nhân sự Theo thông tin Trường đại học Lạc Hồng cung cấp, Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, thành lập năm 2006, hiện có khoảng 3.000 nhân sự. Công ty chuyên lắp ráp linh kiện điện tử, với các sản phẩm gồm bảng mạch dùng cho máy in, máy fax, máy photocopy; bảng mạch điều khiển biến tần, các bộ điều khiển và bảng mạch sử dụng trong ô tô, xe máy.