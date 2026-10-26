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Sinh viên Văn Lang làm đồ án từ bài toán thật của Fusion Hotel Group

tác giả
ĐỨC PHONG
ĐỨC PHONG
ĐỨC PHONG

Sinh viên các ngành khách sạn, du lịch, dịch vụ của Trường đại học Văn Lang sẽ được thực tập, học cùng chuyên gia và làm đồ án tốt nghiệp từ những vấn đề Fusion Hotel Group đang gặp trong vận hành.

Sinh viên Văn Lang làm đồ án từ bài toán thật của Fusion Hotel Group - Ảnh 1.

Trường Đại học Văn Lang và Fusion Hotel Group ký kết thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội học tập, thực hành và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. - Ảnh: VLU

Nội dung trên nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Văn Lang (VLU) và Fusion Hotel Group, ký ngày 23-10 tại TP.HCM. Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác ở ba hướng: đưa bài toán vận hành thực tế vào giảng đường, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm quốc tế, và áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ của thương hiệu vào khách sạn thực hành của trường.

Doanh nghiệp "đặt đề", chuyên gia phản biện

Phát biểu tại lễ ký, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, hiệu trưởng VLU, cho rằng việc gắn nền tảng học thuật với thực tiễn doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng khi đào tạo nhân lực ngành khách sạn. Theo bà, ngoài đáp ứng các chuẩn quốc tế, sinh viên cần có tư duy sáng tạo, chủ động và dám đề xuất ý tưởng mới. Hợp tác với Fusion Hotel Group sẽ giúp giảng viên, sinh viên tiếp cận kinh nghiệm vận hành quốc tế, đồng thời để nhà trường phát huy thế mạnh đào tạo đa ngành, đổi mới sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề của ngành.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là mô hình dự án giải quyết thách thức thực tiễn (Industry Challenge Projects) thay vì những chương trình chủ yếu dừng ở tham quan, trải nghiệm.

Theo đó, Fusion Hotel Group sẽ đưa các vấn đề phát sinh trong vận hành, kinh doanh và đổi mới dịch vụ tại các cơ sở lưu trú của tập đoàn thành đề tài cho sinh viên. Những đề tài này có thể được đưa vào đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp hoặc các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Chuyên gia của tập đoàn sẽ cố vấn nghiệp vụ, phản biện độc lập và đánh giá tính khả thi của giải pháp trước khi cân nhắc áp dụng vào thực tế.

Chia sẻ về hợp tác lần này, ông Christopher Hur – Tổng Giám đốc Fusion Hotel Group cho rằng đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, đưa góc nhìn thực tiễn của ngành vào giảng đường và giúp sinh viên xây dựng sự nghiệp triển vọng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú.

Cách làm này cũng là chủ đề của tọa đàm "Beyond Standards: Pioneering the Future of Global Hospitality" diễn ra bên lề lễ ký.

Tại đây, ông Suchad Chiaranussati, chủ tịch Fusion Hotel Group kiêm nhà sáng lập SC Capital Partners, nói về việc dùng AI và dữ liệu để phân tích nhu cầu lưu trú, quản lý doanh thu và cải thiện quy trình phục vụ. Ông kể bản thân thường tự bấm giờ mỗi lần làm thủ tục nhận phòng, và thời gian hoàn tất có thể chênh nhau từ 2 đến 10 phút. Theo ông, phân tích dữ liệu giúp tìm ra nguyên nhân của sự chênh lệch đó, từ đó cải thiện quy trình và trải nghiệm của khách. Công nghệ, theo ông, cần gắn với những bài toán vận hành cụ thể, và cũng là cơ sở để doanh nghiệp tìm hướng đi mới trong kinh doanh.

Sinh viên Văn Lang làm đồ án từ bài toán thật của Fusion Hotel Group - Ảnh 2.

Ông Suchad Chiaranussati chia sẻ về ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong vận hành khách sạn, đồng thời khuyến khích sinh viên phát triển những ý tưởng đổi mới. - Ảnh: VLU

Từ câu chuyện này, các diễn giả cho rằng giáo dục đa ngành giúp người học nối kiến thức chuyên môn với các lĩnh vực liên quan. Khi du lịch, khách sạn được học cùng kinh doanh, thiết kế, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng, sinh viên có thể nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ và tìm giải pháp sát yêu cầu của ngành hơn.

Ông Suchad khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu công nghệ, mạnh dạn nêu ý tưởng khác biệt và trao đổi với doanh nghiệp. Ông cho rằng không nên vội bác bỏ một đề xuất mới chỉ vì nó khác cách làm quen thuộc; kinh nghiệm thực tế nên được dùng để cùng người trẻ đánh giá tính khả thi và hoàn thiện ý tưởng.

Trước bài toán do TS Trương Thị Hồng Minh, viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng và Công nghệ (ARiT), đặt ra về việc dung hòa giữa chuẩn quốc tế và "trái tim Việt", ông Christopher Hur – Tổng Giám đốc Fusion Hotel Group Hur cho rằng chuẩn mực không đối lập với cá nhân hóa mà là nền để bản sắc văn hóa địa phương thể hiện trong từng điểm chạm dịch vụ.

Thực tập trong và ngoài nước

Hiện nay, khối ngành Du lịch – Khách sạn và Dịch vụ là một trong những ngành đào tạo ứng dụng thế mạnh tại Trường Đại học Văn Lang, bao gồm các ngành trọng điểm như Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống, ngành Du lịch. Với hệ thống tổ hợp khách sạn thực hành, nhà hàng mô phỏng và phòng nghiệp vụ đạt chuẩn ngay trong khuôn viên trường, sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực chiến ngay từ những năm đầu.

Việc hợp tác cùng Fusion Hotel Group tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp uy tín, tạo nên điểm chạm gắn kết giữa học thuật và thực tiễn, giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc riêng. Nền tảng thực hành này giúp sinh viên vững chuyên môn, bắt nhịp nhanh với thị trường lao động, mà còn có tư duy nhạy bén trước sự thay đổi liên tục của ngành dịch vụ.

Sinh viên Văn Lang làm đồ án từ bài toán thật của Fusion Hotel Group - Ảnh 3.

Khu phức hợp giáo dục Văn Lang với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ tối ưu cho việc học tập và thực hành của sinh viên. - Ảnh: VLU

Thông qua mạng lưới đối tác của tập đoàn tại Việt Nam và khu vực, sinh viên khối ngành Khách sạn – Du lịch của Trường Đại học Văn Lang có cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp quốc tế và tìm hiểu các vị trí việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Thông qua hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Fusion Hotel Group, nhà trường hướng đến tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên củng cố năng lực chuyên môn, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển tư duy đổi mới gắn với bản sắc riêng.

Về hướng nghiệp, sinh viên đủ điều kiện sẽ được tham gia các đợt học kỳ doanh nghiệp và thực tập chuyên sâu tại các cơ sở do Fusion Hotel Group quản lý, bên cạnh thực hành ở khách sạn của trường. Thông qua mạng lưới đối tác của tập đoàn tại Việt Nam và khu vực, sinh viên cũng có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế và tìm hiểu các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trên nền tảng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên được khuyến khích chủ động nắm bắt công nghệ, mạnh dạn đề xuất ý tưởng và tìm kiếm những hướng tiếp cận mới cho ngành dịch vụ – khách sạn. Năng lực của nhân lực tương lai không chỉ thể hiện ở khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành, mà còn ở tư duy sáng tạo và khả năng tạo ra những giá trị mới cho ngành.

Sinh viên Văn Lang làm đồ án từ bài toán thật của Fusion Hotel Group - Ảnh 4.Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang: ĐH là hành trình khai mở những con người tự do, trí tuệ, nhân ái

Ba thập kỷ trước, Trường Đại học Văn Lang ra đời trong bối cảnh đổi mới - thời điểm giáo dục Việt Nam bắt đầu mở cửa, tìm kiếm mô hình đại học tư thục chất lượng.

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ĐỨC PHONG
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    Chủ đề: hợp tác VLU Trường đại học Văn Lang sinh viên Fusion Hotel Group

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