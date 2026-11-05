Singapore tăng phạt gấp 10 lần liên quan đến khói mù từ nước ngoài

Ảnh chụp màn hình Bộ trưởng Phát triển bền vững và môi trường Singapore Phó Hải Yến phát biểu về sửa đổi luật tại Quốc hội vào hôm 4-11 - Ảnh: CNA

Theo Strait Times, ngày 4-11, Quốc hội Singapore đã thông qua sửa đổi Luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, nâng mức phạt lên đến 10 lần.

Phạt lên đến 15,6 triệu USD cho hành vi xả khói mù

Theo quy định mới, mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp vi phạm tăng từ 100.000 lên 1 triệu SGD (khoảng 780.000 USD) mỗi ngày. Tổng mức phạt tối đa cũng tăng từ 2 triệu lên 20 triệu SGD (khoảng 15,6 triệu USD).

Ngoài khoản phạt này, tòa án còn có quyền xác định lợi nhuận doanh nghiệp thu được hoặc khoản thu lỗ tránh được từ hành vi vi phạm để áp dụng thành hình phạt bổ sung.

Cơ quan chức năng cũng có thể khởi kiện dân sự với mức phạt tối đa lên đến 7,8 triệu USD.

Theo đài CNA, việc siết chặt luật diễn ra trong bối cảnh Singapore phải hứng chịu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015 trong hai tháng 9 và 10 vừa qua, xuất phát từ tình trạng cháy rừng trầm trọng tại Indonesia.

Dự luật mới sẽ cho phép Singapore chủ động hơn trong việc điều tra, xác định trách nhiệm của các doanh nghiệp và ngăn chặn ô nhiễm không khí trước khi khói mù ảnh hưởng đến nước này.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 4-11, Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Phó Hải Yến (Grace Fu) cho biết việc nâng mức phạt là điều cần thiết để răn đe các công ty thiếu trách nhiệm, đồng thời giúp Chính phủ Singapore tăng khả năng bảo vệ người dân nước mình.

Theo bà Phó, quy định mới cũng gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các tổ chức phải có trách nhiệm cao hơn trong việc phòng ngừa cháy trên phần đất do mình quản lý.

Động thái chỉ mang tính biểu tượng?

Khói mù bao phủ Singapore vào tháng 10 - 2026 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định các quy định mới này vẫn có những rủi ro tiềm ẩn.

Báo South China Morning Post dẫn trả lởi của ông Alan Tan, giáo sư luật tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), việc tìm ra công ty chịu trách nhiệm cho các vụ cháy ở các nước láng giềng rất khó khi không đủ bằng chứng để buộc tội, ngay cả khi có sự hợp tác của chính phủ nước ngoài.

Luật sư Joseph Chun tại công ty luật Shook Lin & Bok (Singapore) phân tích nếu công ty không có tài sản ở Singapore, Chính phủ Singapore sẽ không thể thi hành án phạt từ đạo luật sửa đổi.

Dù Luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới được ban hành từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào bị phạt tiền.

Với đợt cháy rừng năm nay, ngày 19-10, Bộ trưởng cấp cao Singapore K. Shanmugam đã cho biết một số đám cháy nghi xuất phát từ các đồn điền tại Indonesia có liên quan tới doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc niêm yết tại Singapore.

Ông khẳng định Singapore sẽ không chỉ xử lý các đơn vị trực tiếp nắm đất, mà nhắm cả vào những tập đoàn lớn đứng phía sau. Nếu cáo buộc được chứng minh trước tòa, các doanh nghiệp này có thể bị xử lý theo luật khói mù của Singapore.

Hiện Singapore đang tăng cường hành động với các quốc gia trong khối ASEAN để tránh các đợt khói mù ảnh hưởng trầm trọng đến khu vực.

Nước này cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN khác trong năm 2027 để tăng cường thực hiện thỏa thuận về khói mù, giải quyết các nguyên nhân gây ra khói mù xuyên biên giới.