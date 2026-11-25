Signify Việt Nam ra mắt dòng đèn Philips Meson UltraBright: Sáng hơn 40%, êm dịu cho đôi mắt - Ảnh: MP

Trong nhịp sống ngày nay, ngôi nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc mà còn trở thành không gian đa nhiệm để học tập, làm việc tại nhà, sáng tạo và gắn kết các thành viên.

Dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu về thói quen sinh hoạt của người tiêu dùng, Signify nhận thấy một bài toán phổ biến trong nhiều hộ gia đình: mong muốn một không gian sáng rõ vượt trội để phục vụ các hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng ánh sáng vẫn phải êm dịu, không gây chói lóa hay mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Giải pháp Philips Meson UltraBright ra đời như một lời giải tiện lợi, cân bằng giữa cường độ chiếu sáng mạnh mẽ, tính thẩm mỹ tinh gọn và hiệu quả tiết kiệm điện năng.

Ông Sonak Kouy, Giám đốc kênh Chiếu sáng Dân dụng, Signify Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt: "Tại Signify, mọi cải tiến công nghệ đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế và mong muốn nâng cao chất lượng sống của người dùng.

Với dòng đèn Philips Meson UltraBright sáng hơn 40% cùng tuổi thọ bền bỉ lên đến 30.000 giờ, chúng tôi mong muốn mang đến cho các gia đình Việt một giải pháp chiếu sáng vừa đủ sáng rõ cho mọi hoạt động sinh hoạt trong nhà, vừa dịu êm cho đôi mắt và tiết kiệm điện năng."

Ông Sonak Kouy, Giám đốc kênh Chiếu sáng Dân dụng, Signify Việt Nam chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: MP

Là dòng sản phẩm mới sở hữu hiệu suất phát quang cao trong danh mục chiếu sáng dân dụng Philips, Philips Meson UltraBright mang lại nguồn sáng sáng hơn 40% so với các dòng đèn LED thông thường của hãng (tính trên hiệu suất quang thông mỗi watt). Nhờ khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều, sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các công việc cần độ chính xác cao.

Dù sở hữu cường độ sáng mạnh mẽ, Philips Meson UltraBright vẫn tích hợp trọn vẹn công nghệ EyeComfort - đảm bảo ánh sáng không nhấp nháy, giảm độ chói và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quang sinh học, giúp đôi mắt thư thái dù học tập hay làm việc suốt nhiều giờ liền.

Bên cạnh dòng UltraBright, cũng trong sự kiện, hãng giới thiệu đèn ốp nổi với thiết kế tràn viền (không viền) Philips Meson Trimless Surface mang đến vẻ ngoài tinh tế, liền mạch trên trần nhà. Sản phẩm lắp đặt dễ dàng nhờ cấu trúc trượt, đồng thời giữ ánh sáng phân bổ đều, thoải mái cho mắt và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ.

Trải nghiệm sáng hơn 40% với demo đèn âm trần Philips Meson UltraBright - Ảnh: MP

Bộ đôi sản phẩm mới còn ghi điểm nhờ bài toán kinh tế và tính thẩm mỹ linh hoạt cho mọi kiến trúc nhà ở Việt Nam:

- Thiết kế tinh gọn cho mọi không gian: Dòng đèn âm trần (Downlight) mang lại vẻ đẹp phẳng mịn, hiện đại cho trần thạch cao, trong khi dòng đèn ốp nổi (Surface) là giải pháp lắp đặt dễ dàng, thẩm mỹ cao cho trần bê tông, hành lang hoặc ban công.

- Tiết kiệm điện năng vượt trội: Sở hữu hiệu suất phát quang lên đến 125 lm/W (lumen trên mỗi watt), sản phẩm giúp tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo nguồn sáng mạnh mẽ, mang lại giải pháp tiết kiệm chi phí điện năng thiết thực cho gia đình hiện đại.

- Độ bền chuẩn quốc tế: Tuổi thọ bền bỉ lên đến 30.000 giờ (gấp 3 lần so với các dòng đèn LED tiêu chuẩn 10.000 giờ thông thường), đi kèm chính sách bảo hành chính hãng giúp người dùng hoàn toàn an tâm sử dụng dài lâu.

Chia sẻ tại buổi trải nghiệm sản phẩm, chị Huỳnh Thi - khách mời sự kiện nhận định: "Sau giờ làm, ngôi nhà là nơi mình dành thời gian cho rất nhiều hoạt động cá nhân như học thêm kỹ năng mới, đọc sách, theo đuổi sở thích riêng hay chăm sóc thú cưng. Vì vậy, một nguồn sáng chất lượng ảnh hưởng rất lớn đến năng lượng và cảm xúc của mình mỗi tối.

Khi trải nghiệm thực tế đèn Philips Meson UltraBright thắp sáng không gian sáng rõ nét hơn đồng thời cảm giác mắt không bị gắt hay mỏi, giúp mình thoải mái tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc và tập trung vào mọi hoạt động."

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm mới tại sự kiện - Ảnh: MP

Kế thừa di sản 135 năm sáng tạo trong ngành chiếu sáng toàn cầu, sự ra mắt của Philips Meson tiếp tục khẳng định cam kết của Signify Việt Nam trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng kiến tạo không gian sống khỏe mạnh, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

Bộ đôi đèn âm trần và đèn ốp nổi Philips Meson hiện đã chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng thiết bị điện, nhà phân phối của Signify trên toàn quốc và gian hàng chính hãng Philips Lighting trên Shopee.