Siêu du thuyền Nga làm khổ nước Ý, phải tiêu tốn gần chục triệu USD mỗi năm để bảo trì

Siêu du thuyền Sailing Yacht A tại vùng biển thành phố Trieste (Ý) trong một cuộc đua thuyền buồm vào tháng 10-2022 - Ảnh: REUTERS

Đài CNN đưa tin ngày 2-11 cho biết giới chức Ý đang tiêu tốn gần 11 triệu USD mỗi năm (tương đương 30.000 USD mỗi ngày) để duy trì du thuyền Sailing Yacht A của tài phiệt người Nga Andrey Melnichenko.

Chi phí bảo trì bao gồm tiền trả lương thủy thủ đoàn, nhiên liệu, bảo dưỡng, an ninh và bảo hiểm.

Du thuyền Sailing Yacht A (còn được người dân gọi là "A") dài 143m, trị giá khoảng 600 triệu USD, là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới.

A còn được mệnh danh vui là "du thuyền xấu nhất thế giới", do ngoại hình bị chê là thô kệch và khiến người dân tiêu tốn hàng triệu USD tiền thuế để bảo trì.

Con thuyền đã neo đậu tại cảng Trieste, phía bắc nước Ý từ tháng 3-2022, khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu diễn ra.

Cho đến nay đã hơn bốn năm, con thuyền vẫn chưa thể rời khỏi vùng biển do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản của nhiều doanh nhân Nga.

Vào tháng 9-2025, thị trưởng thành phố Trieste (Ý) Roberto Dipiazza đã công khai đặt vấn đề về việc ai phải chịu trách nhiệm cho chi phí neo đậu và duy trì con tàu.

Ông gọi tình trạng này là điều "đáng hổ thẹn", đồng thời từng tuyên bố muốn bán hoặc đưa du thuyền rời cảng để tránh tiếp tục phát sinh chi phí.

Tuy nhiên theo luật pháp Ý, tàu thuyền bị phong tỏa phải được bảo trì để tránh gỉ sét hoặc chìm xuống biển. Nếu như lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, ông Melnichenko sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí duy trì suốt bốn năm qua để nhận lại tài sản.

Ông Melnichenko từng kháng nghị quyết định phong tỏa vào mùa hè năm 2022, lập luận rằng ông không trực tiếp sở hữu con tàu. Vụ việc sau đó được đưa lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

Năm 2025, tòa ra phán quyết cho phép Ý tiếp tục phong tỏa Sailing Yacht A, đồng nghĩa nước này vẫn có trách nhiệm duy trì con tàu.

Du thuyền Sailing Yacht A không phải du thuyền Nga duy nhất khiến người dân nước Ý gồng gánh chi phí trong nhiều năm qua.

Tại cảng Marina di Carrara thuộc vùng Tuscany, siêu du thuyền Scheherazade trị giá 700 triệu USD cũng bị phong tỏa.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương được CNN dẫn lại, người dân Tuscany đã chi hơn 15 triệu USD để duy trì con tàu hoạt động.

Tại thành phố Imperia, tây bắc Ý, tiền thuế của người dân cũng được dùng để bảo dưỡng hai siêu du thuyền Lady M và Lena.

Các nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng chịu tình trạng tương tự.

Việc những siêu du thuyền xa xỉ tiếp tục ngốn tiền ngân sách đang đặt ra câu hỏi về việc ai phải chịu trách nhiệm cho chi phí bảo quản tài sản bị phong tỏa trong thời gian dài.