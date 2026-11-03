Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Siêu du thuyền Nga làm khổ nước Ý, phải tiêu tốn gần chục triệu USD mỗi năm để bảo trì

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Nhiều siêu du thuyền của tài phiệt Nga đang bị phong tỏa tại Ý do lệnh trừng phạt của EU, buộc nước này chi ít nhất 11 triệu USD mỗi năm để bảo trì.

Siêu du thuyền Nga làm khổ nước Ý, phải tiêu tốn gần chục triệu USD mỗi năm để bảo trì - Ảnh 2.

Siêu du thuyền Sailing Yacht A tại vùng biển thành phố Trieste (Ý) trong một cuộc đua thuyền buồm vào tháng 10-2022 - Ảnh: REUTERS

Đài CNN đưa tin ngày 2-11 cho biết giới chức Ý đang tiêu tốn gần 11 triệu USD mỗi năm (tương đương 30.000 USD mỗi ngày) để duy trì du thuyền Sailing Yacht A của tài phiệt người Nga Andrey Melnichenko.

Chi phí bảo trì bao gồm tiền trả lương thủy thủ đoàn, nhiên liệu, bảo dưỡng, an ninh và bảo hiểm.

Du thuyền Sailing Yacht A (còn được người dân gọi là "A") dài 143m, trị giá khoảng 600 triệu USD, là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới.

A còn được mệnh danh vui là "du thuyền xấu nhất thế giới", do ngoại hình bị chê là thô kệch và khiến người dân tiêu tốn hàng triệu USD tiền thuế để bảo trì.

Con thuyền đã neo đậu tại cảng Trieste, phía bắc nước Ý từ tháng 3-2022, khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu diễn ra.

Cho đến nay đã hơn bốn năm, con thuyền vẫn chưa thể rời khỏi vùng biển do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản của nhiều doanh nhân Nga.

Vào tháng 9-2025, thị trưởng thành phố Trieste (Ý) Roberto Dipiazza đã công khai đặt vấn đề về việc ai phải chịu trách nhiệm cho chi phí neo đậu và duy trì con tàu.

Ông gọi tình trạng này là điều "đáng hổ thẹn", đồng thời từng tuyên bố muốn bán hoặc đưa du thuyền rời cảng để tránh tiếp tục phát sinh chi phí.

Tuy nhiên theo luật pháp Ý, tàu thuyền bị phong tỏa phải được bảo trì để tránh gỉ sét hoặc chìm xuống biển. Nếu như lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, ông Melnichenko sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí duy trì suốt bốn năm qua để nhận lại tài sản.

Ông Melnichenko từng kháng nghị quyết định phong tỏa vào mùa hè năm 2022, lập luận rằng ông không trực tiếp sở hữu con tàu. Vụ việc sau đó được đưa lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

Năm 2025, tòa ra phán quyết cho phép Ý tiếp tục phong tỏa Sailing Yacht A, đồng nghĩa nước này vẫn có trách nhiệm duy trì con tàu.

Du thuyền Sailing Yacht A không phải du thuyền Nga duy nhất khiến người dân nước Ý gồng gánh chi phí trong nhiều năm qua.

Tại cảng Marina di Carrara thuộc vùng Tuscany, siêu du thuyền Scheherazade trị giá 700 triệu USD cũng bị phong tỏa.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương được CNN dẫn lại, người dân Tuscany đã chi hơn 15 triệu USD để duy trì con tàu hoạt động.

Tại thành phố Imperia, tây bắc Ý, tiền thuế của người dân cũng được dùng để bảo dưỡng hai siêu du thuyền Lady M và Lena.

Các nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng chịu tình trạng tương tự.

Việc những siêu du thuyền xa xỉ tiếp tục ngốn tiền ngân sách đang đặt ra câu hỏi về việc ai phải chịu trách nhiệm cho chi phí bảo quản tài sản bị phong tỏa trong thời gian dài.

Ý tốn gần chục triệu USD mỗi năm để bảo trì loạt siêu du thuyền Nga - Ảnh 3.Gánh thiệt hại hơn 600 tỉ USD, Ukraine muốn dùng tài sản Nga bị đóng băng để bù đắp

Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng có thể trở thành nguồn lực quan trọng giúp Kiev khắc phục thiệt hại chiến sự, khi mức tổn thất được dự báo vượt quá 600 tỉ USD.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LONG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ý tài sản Nga Du thuyền

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất