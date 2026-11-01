Bán nhà, xe để nghỉ hưu trên du thuyền, hành khách lo mất trắng hàng trăm nghìn USD

Du thuyền Villa Vie Odyssey - Ảnh: Villa Vie Residences

Theo Đài ABC News, khủng hoảng tài chính do giá nhiên liệu tăng vọt đã buộc du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey phải ngừng hoạt động tại Campuchia. Sự việc khiến hàng trăm hành khách rơi vào cảnh mắc kẹt, đối mặt nguy cơ mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm.

Dự án hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 3,5 năm của Villa Vie Odyssey từng được quảng bá như một giải pháp thay thế cho các hình thức dưỡng lão truyền thống.

Khởi hành từ thành phố Belfast (Bắc Ireland) vào năm 2024, con tàu dự kiến đưa hành khách ghé thăm 425 điểm đến tại 147 quốc gia. Tuy nhiên, chuyến đi trong mơ đột ngột khép lại tại cảng Sihanoukville (Campuchia) khi công ty vận hành rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính.

Ngày 27-10, hơn 200 hành khách nhận được thông báo buộc phải rời tàu và thu dọn đồ đạc cá nhân.

Bà Rina Cavazza, một hành khách đến từ Brisbane (Úc), đã chi khoảng 170.000 USD để sinh sống trên tàu, hoang mang chia sẻ: "Chúng tôi không nhận được thông tin rõ ràng và hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo". Bà hiện phải ở tạm khách sạn địa phương để tìm chuyến bay trở về Úc".

Tình cảnh của bà Lisa McKay, cựu giáo viên tại Queensland, cũng không kém phần trớ trêu. Bà đã rút khoảng 63.500 USD từ quỹ lương hưu để chuẩn bị lên tàu vào giữa tháng 11.

Tuy nhiên, khi còn chưa kịp bước chân lên tàu, bà đã nhận được tin toàn bộ hành khách bị buộc rời đi.

Bà McKay chia sẻ: "Bảo hiểm du lịch không áp dụng cho các dòng du thuyền nhỏ. Cơ hội lấy lại số tiền tiết kiệm cả đời của tôi là cực kỳ mong manh".

Trong khi đó, vợ chồng người Mỹ Lynn và Paul Montoya đã bán nhà và xe tại bang Wyoming để có đủ 179.000 USD mua một cabin trên du thuyền căn hộ Villa Vie Odyssey. Họ chấp nhận chi thêm khoảng 6.000 USD mỗi tháng với kỳ vọng tận hưởng tuổi hưu trong những chuyến du ngoạn khắp thế giới.

Ước mơ ấy đã diễn ra êm đềm trong 17 tháng trên biển trước khi sự cố bất ngờ xảy ra. Sau biến cố, hai người cho biết trước mắt sẽ sử dụng khoản ngân sách vốn dành để chi trả sinh hoạt phí hằng tháng trên tàu để duy trì cuộc sống, đồng thời dự định ở lại Malaysia một thời gian.

Theo thông cáo của Villa Vie Residences, công ty vận hành có trụ sở tại Mỹ, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng phá sản là chi phí nhiên liệu tăng đột biến do ảnh hưởng của xung đột tại Iran. Chi phí nhiên liệu bình quân cho mỗi cabin, từ mức 1.800 USD/tháng, đã tăng lên 6.000 - 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á.

Hãng không thể chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí này sang hành khách, khiến tình hình tài chính rơi vào tình trạng thâm hụt không thể cứu vãn.

Trước đó, để duy trì hoạt động, hãng đã nhiều lần kêu gọi hành khách đóng góp thêm tiền nhiên liệu kể từ tháng 2. Thậm chí, một số người đã bỏ thêm hàng trăm nghìn USD nhưng vẫn không thể ngăn chặn kịch bản sụp đổ.