Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát hoạt động liên kết xuất bản, bảo đảm đối tác đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định - Ảnh: PV

Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm soát các mặt hàng lịch, sách, tranh, ảnh và các ấn phẩm văn hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Yêu cầu đặt ra là tập trung kiểm tra lịch, sách, tranh, ảnh và các ấn phẩm văn hóa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi và xử lý nghiêm lịch, sách in lậu, in giả, không rõ nguồn gốc hoặc xuất bản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.

Những sản phẩm vi phạm không được để lưu thông rộng rãi trên thị trường, nhất là trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết.

Cục Xuất bản và Thư viện tăng cường quản lý nhà nước

Công văn do Cục Xuất bản và Thư viện ban hành trước nguy cơ gia tăng các hành vi in lậu, in giả, vi phạm bản quyền và kinh doanh xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc trong những tháng cuối năm 2026.

Qua công tác quản lý, kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tiễn, Cục chỉ ra một số vấn đề cần tập trung chấn chỉnh.

Trong đó, một số nhà xuất bản chưa duy trì đầy đủ các điều kiện thành lập và hoạt động theo quy định; việc tổ chức, kiểm soát quy trình biên tập, thẩm định, xuất bản còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến sai phạm trong xuất bản phẩm.

Cá biệt, có những vi phạm nghiêm trọng bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí phải xem xét trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, tình trạng in lậu, in giả, in nối bản trái phép, vi phạm bản quyền, kinh doanh và phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp vẫn diễn biến phức tạp.

"Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, có xu hướng dịch chuyển mạnh lên môi trường mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các hình thức kinh doanh trực tuyến, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý; đồng thời xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền và doanh nghiệp kinh doanh chân chính", Cục nêu.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có nơi, có lúc chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.

Cục cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, cần kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đề cao trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ sở in và phát hành, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.