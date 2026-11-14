Show giải trí lao đao vì Go Kyung Pyo lái xe gây tai nạn

Bê bối lái xe khi say rượu đẩy Go Kyung Pyo vào khủng hoảng hình ảnh - Ảnh: News1

Theo News1, vụ bê bối lái xe khi say rượu của Go Kyung Pyo đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chương trình giải trí Hàn Quốc.

Ngay trong tập phát sóng ngày 14-11, Hangout with Yoo đã cắt gần như toàn bộ cảnh quay riêng của nam diễn viên. Sixth Sense: B-side và The Great Escape: Urban Legends cũng thông báo điều chỉnh thời lượng xuất hiện của anh.

Go Kyung Pyo làm loạt chương trình ảnh hưởng

Trong tập mới nhất của Hangout with Yoo trên đài MBC, Go Kyung Pyo gần như không còn thời lượng xuất hiện cá nhân. Chương trình giới thiệu 18 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn của dự án 95 MBC Seoul Music Festival, cùng nhau thảo luận về những ca khúc sẽ lựa chọn biểu diễn.

Dù có tên trong danh sách thí sinh và đã tham gia ghi hình, nam diễn viên không xuất hiện trong các cảnh cận mặt hay phát biểu riêng.

Go Kyung Pyo chỉ được nhìn thấy thoáng qua trong những khung hình toàn có nhiều người tham gia hoặc đứng phía sau các nghệ sĩ khác - Ảnh: MBC

Không riêng MBC, các chương trình khác có Go Kyung Pyo tham gia cũng lần lượt đưa ra phương án xử lý.

Với Sixth Sense: B-side của tvN, ê kíp dự kiến chỉnh sửa tối đa những cảnh có nam diễn viên trong tập phát sóng ngày 15-11 và tập cuối lên sóng một tuần sau đó.

Trong khi đó, The Great Escape: Urban Legends, dự kiến phát hành ngày 2-12, cũng phải tiến hành biên tập lại dù đã hoàn tất ghi hình.

Đại diện ê kíp cho biết: "Do đặc thù chương trình có nhiều thành viên phối hợp với nhau để tiếp tục suy luận nên việc chỉnh sửa có thể gặp một số hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi dự định biên tập lại và điều chỉnh tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo".

Thời điểm gây tai nạn, Go Kyung Pyo không còn tỉnh táo, bước xuống xe với vẻ loạng choạng - Ảnh: IMDb

Trước đó, vào rạng sáng 14-11, Go Kyung Pyo lái ô tô cá nhân trên đường thuộc quận Mapo, Seoul và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ cảnh sát, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên ở mức khoảng 0,150%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng 0,08% dẫn đến thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe không có người đi cùng. Hình ảnh tại hiện trường ghi lại cảnh Go Kyung Pyo bước xuống xe với dáng đi loạng choạng,

Công ty quản lý CLN Company đã xác nhận sự việc và gửi lời xin lỗi.

Đại diện công ty cho biết Go Kyung Pyo thừa nhận sai phạm, đang nghiêm túc nhìn nhận hành vi của mình và sẽ chấp nhận các hình thức xử phạt được đưa ra.

Đáng chú ý, năm 2023, Go Kyung Pyo từng được bổ nhiệm làm đại sứ phòng ngừa tai nạn giao thông. Trong video tuyên truyền khi đó, anh trực tiếp kêu gọi mọi người không lái xe sau khi uống rượu và không chạy quá tốc độ cho phép.