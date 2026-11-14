Go Kyung Pyo gây tai nạn khi lái xe say rượu

Go Kyung Pyo là ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc và được nhiều khán giả Việt Nam biết đến - Ảnh: Naver

Ngày 14-11, diễn viên Hàn Quốc Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu. Thông qua công ty quản lý, anh xác nhận vụ việc và gửi lời xin lỗi.

Phía Go Kyung Pyo xin lỗi vì khiến người hâm mộ thất vọng

Cảnh sát cho biết khoảng 3h30 sáng cùng ngày, Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường tại khu vực Donggyo Dong, quận Mapo, Seoul.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy chỉ số cồn trong máu của Go Kyung Pyo ở mức bị tước giấy phép lái xe (từ 0,08% trở lên).

Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát đã cho diễn viên về nhà. Đồn cảnh sát Mapo, Seoul dự kiến tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc và cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu.

Go Kyung Pyo từng gây sốt ở Việt Nam nhờ góp mặt trong phim Reply 1988, Bỗng dưng trúng số... - Ảnh: Naver

Công ty quản lý CLN Company của Go Kyung Pyo đưa ra thông cáo chính thức, trong đó gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Đại diện công ty cũng bày tỏ sự áy náy vì khiến những người luôn tin tưởng và ủng hộ Go Kyung Pyo thất vọng, đồng thời lo lắng.

Thông cáo cho biết: "Go Kyung Pyo đã hoàn tất quá trình làm việc với cảnh sát và trở về nhà. Nam diễn viên thừa nhận sai phạm của mình và đang nghiêm túc kiểm điểm".

Công ty quản lý khẳng định Go Kyung Pyo sẽ chấp nhận mọi hình thức xử lý được đưa ra trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bao gồm việc khắc phục thiệt hại cho những người liên quan.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh sẽ nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc và tăng cường công tác quản lý nghệ sĩ để tránh những vụ việc tương tự tái diễn.

Hiện Go Kyung Pyo đang tham gia chương trình giải trí Sixth Sense: B-Side của đài tvN. Ngoài ra, hai chương trình có sự góp mặt của anh là Bogum's Magicical 2 (tvN) và Great Escape: Urban Horror (TVING) cũng đang chờ lên sóng.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua series Reply 1988, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim như Cười xuyên biên giới, Bỗng dưng trúng số, Hợp đồng hôn nhân, Phát thanh viên thành thật... Gần đây nhất, Go Kyung Pyo góp mặt trong phim Mang mẹ đi bỏ. Phim kể về Hạnh (Hồng Đào), một người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc. Khi bệnh tình bà Hạnh ngày càng nặng, Hoan đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).