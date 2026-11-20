Trong danh sách, Sakamoto Days là tác phẩm đáng chú ý nhất sau tiếng vang lớn từ mùa anime đầu tiên - Ảnh: Netflix

Mùa Đông 2027 đánh dấu thời điểm hàng loạt series được mong đợi như Sakamoto Days, Mashle: Magic and Muscles chuẩn bị tái xuất, bên cạnh những dự án chuyển thể lần đầu lên màn ảnh nhỏ.

Dưới đây là 5 anime đáng chú ý mà khán giả không nên bỏ qua trong mùa Đông 2027.

5. Sakamoto Days mùa 2

Sau thành công của mùa đầu tiên, Sakamoto Days chuẩn bị trở lại với mùa 2, tiếp tục câu chuyện về Taro Sakamoto - cựu sát thủ khét tiếng đã từ bỏ cuộc sống giết chóc để xây dựng gia đình bình yên.

Tuy nhiên quá khứ không dễ dàng buông tha anh, khiến Sakamoto liên tục phải đối mặt với những đối thủ nguy hiểm.

Trong phần tiếp theo, Sakamoto cùng cộng sự Shin sẽ tiến vào JCC (trường đào tạo sát thủ), nhằm tìm hiểu danh tính nhân vật phản diện bí ẩn đang gây ra hàng loạt biến cố trong cuộc sống của mình.

Đây cũng là cơ hội để câu chuyện mở rộng thế giới sát thủ, đồng thời hé lộ thêm những bí mật liên quan đến quá khứ của các nhân vật.

4. Marriagetoxin mùa 2

Nhân vật chính Hikaru Gero là thành viên của một gia tộc sát thủ chuyên về độc dược. Dù có khả năng hạ gục những đối thủ nguy hiểm, Hikaru lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Nếu Sakamoto Days khai thác cuộc sống của một sát thủ muốn hoàn lương, Marriagetoxin lại đưa khán giả gặp gỡ một sát thủ phải học cách tìm kiếm tình yêu và kết hôn - Ảnh: Netflix

Trước áp lực phải kết hôn để duy trì dòng dõi, anh buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của Mei Kinosaki, một chuyên gia lừa đảo và tư vấn hôn nhân.

Từ đây, hành trình tìm kiếm bạn đời của Hikaru trở thành chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Những buổi hẹn hò, cách giao tiếp với phụ nữ và các quy tắc trong tình yêu đều là thử thách xa lạ đối với một người vốn quen giải quyết mọi chuyện bằng kỹ năng sát thủ.

3. One-Punch Man mùa 3 - phần 2

Hành trình của One Punch Man gặp không ít tranh cãi suốt nhiều năm qua, đặc biệt liên quan đến chất lượng hoạt họa kể từ mùa 2. Dù vậy, sức hút của nhân vật Saitama cùng thế giới siêu anh hùng độc đáo vẫn giúp thương hiệu duy trì lượng người hâm mộ đông đảo.

Những trận chiến quy mô lớn nhất của manga sắp được chuyển thể, đây có thể là cơ hội xoay chuyển cho One Punch Man sau 2 mùa đầy tranh cãi - Ảnh: Crunchyroll

Phần 2 của mùa 3 sẽ tiếp tục khai thác cuộc chiến giữa Hiệp hội Anh hùng và Hiệp hội Quái vật. Trong khi các anh hùng tập hợp lực lượng để đối đầu với những sinh vật nguy hiểm, Garou ngày càng trở nên mạnh mẽ và tiếp tục phát triển khả năng chiến đấu.

Nếu J.C. Staff cải thiện được những hạn chế về hình ảnh và nhịp độ, One-Punch Man mùa 3 phần 2 hoàn toàn có thể trở thành một trong những anime được chú ý nhất năm 2027.

2. Mashle: Magic and Muscles mùa 3

Mashle: Magic and Muscles tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của một ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng có khả năng tạo ra vô số tình huống hài hước: một chàng trai không biết sử dụng phép thuật lại sống trong thế giới mà mọi người đều xem ma thuật là thước đo sức mạnh.

Trailer anime Mashle: Magic and Muscles mùa 3

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện phép thuật quen thuộc như Harry Potter, kết hợp phong cách hành động của One-Punch Man, series xoay quanh Mash Burnedead. Thay vì sử dụng đũa phép hay những câu thần chú phức tạp, nhân vật chính giải quyết mọi thử thách bằng sức mạnh cơ bắp vượt xa giới hạn thông thường.

Mùa 3 sẽ tiếp nối những sự kiện được thiết lập ở cuối phần trước, khi các nhân vật phản diện bắt đầu xâm nhập học viện. Câu chuyện tiến vào Divine Visionary Arc, mở ra những thử thách lớn hơn đối với Mash và những người bạn.

1. The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy At All

Nhân vật trung tâm là Aya, nữ sinh có niềm đam mê đặc biệt với nhạc rock. Trong một lần đến cửa hàng đĩa CD, cô bị thu hút bởi một nhân viên bán hàng có phong cách bí ẩn, ăn mặc cá tính và sở hữu gu âm nhạc tương đồng với mình.

Khác với bốn cái tên còn lại, The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy At All là tác phẩm mang màu sắc tình cảm học đường, thuộc thể loại yuri (tình yêu giữa nữ giới) - Ảnh: Crunchyroll

Tuy nhiên, điều Aya không biết là người khiến cô rung động thực chất lại là Mitsuki - cô bạn học ngồi ngay bên cạnh mình ở trường. Mitsuki không vội tiết lộ danh tính thật, bởi cô thích thú với sự quan tâm mà Aya dành cho phiên bản nhân viên cửa hàng CD.

Không chỉ khai thác tình yêu tuổi học trò, câu chuyện còn đặt âm nhạc làm một phần quan trọng trong cách các nhân vật kết nối và thấu hiểu nhau.