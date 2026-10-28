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SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

tác giả
MINH THÀNH
MINH THÀNH
MINH THÀNH

Trong 9 tháng năm 2026, SACOMBANK mở rộng hoạt động tín dụng, đồng thời triển khai các chương trình giảm lãi suất, chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng vay vốn.

SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn - Ảnh 1.

Tổng tài sản của SACOMBANK đạt hơn 1 triệu tỉ đồng

Dư nợ cho vay tăng nhưng thu nhập lãi thuần của SACOMBANK giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 1.057.398 t đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 t đồng, tăng 25,4%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 t đồng, tăng hơn 11,8%, đạt hơn 100% kế hoạch.

Cùng với việc mở rộng cho vay, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điển hình, tháng 4-2026, SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất ở cả hai chiều huy động và cho vay theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

Đến tháng 8-2026, Ngân hàng giảm biên lợi nhuận từ 2,79% xuống còn 0,79% để triển khai giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Gần đây, SACOMBANK triển khai hàng loạt chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng FDI hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, các lĩnh vực được Chính phủ và NHNN ưu tiên hỗ trợ; khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vay sản xuất kinh doanh, duy trì và mở rộng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, dù dư nợ cho vay tăng, thu nhập lãi thuần 9 tháng của Ngân hàng giảm 17,8%, còn 17.517 t đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng

SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn - Ảnh 2.

SACOMBANK đang thực hiện các chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu theo hướng năng động, gần gũi gắn với các hoạt động được giới trẻ và người dân quan tâm - Ảnh: SACOMBANK

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 t đồng, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ; lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 t đồng, tăng 92,4%.

Một trong những động lực chính nằm ở các chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu theo hướng năng động, gần gũi gắn với các hoạt động được giới trẻ và người dân quan tâm như lễ hội âm nhạc, giải bóng đá quốc gia, giao thông công cộng, kết nối và tư vấn kinh doanh…

Các nguồn thu ngoài lãi đã bù đắp phần suy giảm của thu nhập lãi thuần, đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt khoảng 27.794 t đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 18.741 t đồng, tăng 42,6%. Đáng chú ý, chi phí hoạt động (OPEX) đạt 9.053 t đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ, mức giảm tập trung ở chi phí nhân sự, chi phí tài sản, chi phí quản lý công vụ. Thu nhập tăng và chi phí giảm làm t lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của SACOMBANK giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%.

Ngân hàng tiếp tục tăng bộ đệm dự phòng rủi ro lên 12.848 t đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 5.893 t đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch.

Kết quả 9 tháng đầu năm tạo cơ sở để SACOMBANK tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh trong quý 4, tập trung hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả vận hành hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

SACOMBANK giảm biên lợi nhuận cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn - Ảnh 3.SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20-10-2026.

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MINH THÀNH
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    Chủ đề: hỗ trợ doanh nghiệp Sacombank cho vay giảm lãi suất biên lợi nhuận

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