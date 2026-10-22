SACOMBANK nhận 3 danh hiệu về bán lẻ, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp

3 chiếc cúp danh giá thuộc khuôn khổ giải thưởng được trao cho SACOMBANK- Ảnh: DNCC

Chương trình Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Outstanding Banking Awards) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Việc bình chọn kết hợp khảo sát khách hàng với đánh giá của hội đồng, dựa trên các tiêu chí như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả hoạt động, uy tín và mức độ ứng dụng công nghệ.

Phát triển sản phẩm theo nhu cầu khách hàng

Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, SACOMBANK tập trung xây dựng các gói giải pháp xoay quanh nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Một trong số đó là giải pháp Sinh lời tài lộc, cho phép khách hàng tối ưu khoản tiền chưa sử dụng trên tài khoản thanh toán. Theo thông tin từ ngân hàng, khách hàng có thể thiết lập số dư sinh lời mong muốn, với lợi suất lên đến 6%/năm, đồng thời tiếp tục sử dụng tài khoản cho các giao dịch khi cần.

Với thẻ SACOMBANK Visa Bạch Kim hoàn tiền hướng đến việc gia tăng giá trị nhận được từ những khoản chi tiêu thường nhật. Thẻ áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 16,8% đối với chi tiêu di chuyển và 6,8% khi mua sắm tại siêu thị, qua đó giúp các khoản thanh toán hằng ngày cũng có thể mang lại giá trị.

Nâng cấp hạ tầng, mở rộng dịch vụ số

Trong hoạt động chuyển đổi số, SACOMBANK phát triển các công cụ hỗ trợ khách hàng giao dịch và tiếp cận dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.

Trên ứng dụng SACOMBANK PAY, trợ lý số SAMI hỗ trợ tra cứu thông tin và thanh toán hóa đơn 24/7. Khách hàng cũng có thể kết nối với tổng đài ngay trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Trong khi đó, SACOMBANK OPEN API cho phép ngân hàng kết nối dịch vụ với các nền tảng của đối tác. Một số chức năng như mở tài khoản, mở thẻ và thu hộ có thể được tích hợp vào website hoặc ứng dụng của đối tác, giúp khách hàng thực hiện giao dịch mà không phải chuyển qua nhiều nền tảng.

Một dấu mốc công nghệ khác là việc ngân hàng nâng cấp hệ thống Core Banking T24 lên phiên bản R25. Việc nâng cấp này giúp ngân hàng gia tăng năng lực xử lý, nâng cao mức độ an toàn và tính linh hoạt của hạ tầng công nghệ, đồng thời tạo nền tảng để phát triển nhanh hơn các sản phẩm, dịch vụ mới.

Theo ngân hàng, quá trình này được triển khai đồng bộ với hơn 20 hệ thống vệ tinh, trong khi các giao dịch thiết yếu vẫn được duy trì.

Ông Lưu Danh Đức, Phó tổng giám đốc SACOMBANK, cho biết việc nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi giúp thay đổi quy trình vận hành theo hướng hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn

Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, SACOMBANK triển khai nhiều giải pháp tài chính và hỗ trợ cần thiết, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn vốn và thích ứng với những yêu cầu mới trong quá trình hoạt động.

Theo thông tin từ ngân hàng, các gói vay có quy mô 10.000 - 15.000 tỉ đồng được dành cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với lãi suất dự kiến từ 8,5 - 9%/năm. Ngân hàng cũng áp dụng chính sách giảm 2% lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dành cho cả khách hàng mới và hiện hữu đến hết năm 2026.

Bên cạnh tín dụng, ngân hàng phối hợp với Cục Thuế và cơ quan thuế tại nhiều địa phương để hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp về các quy định liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử và minh bạch doanh thu.

Các hoạt động này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật quy định, điều chỉnh phương thức quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình kinh doanh.

Ông Lưu Danh Đức - Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK tham gia thảo luận tại tọa đàm trong khuôn khổ giải thưởng - Ảnh: DNCC

Ba danh hiệu tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 ghi nhận SACOMBANK ở các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là ba mảng hoạt động ngân hàng đang tập trung phát triển, nghiên cứu giải pháp trong bối cảnh nhu cầu giao dịch số và tiếp cận vốn của khách hàng tiếp tục thay đổi.