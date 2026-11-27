Ông Lê Hà Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - lưu ý Sa Đéc cần chắt chiu khai thác những giá trị bản địa - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo UBND phường Sa Đéc, 9 tháng đầu năm 2026, phường thu hút gần 740.000 lượt khách tham quan, thu ngân sách 447 tỉ đồng, phát triển mới 638 hộ kinh doanh cá thể và 74 doanh nghiệp thành lập mới tổng vốn đăng ký hơn 213 tỉ đồng.

Hiện nay diện tích trồng hoa kiểng hơn 960 ha với khoảng 2.000 chủng loại, 190 cơ sở kinh doanh và 4.000 hộ tham gia sản xuất hoa kiểng.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp quan tâm đến tiềm năng đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Sa Đéc.

Doanh nghiệp cũng đề xuất nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị, xây dựng hệ thống dịch vụ ăn uống có niêm yết giá, thông tin đa ngôn ngữ và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần giữ chân du khách và gia tăng mức chi tiêu khi đến Sa Đéc.

Ông Võ Phú Đức - đại diện Công ty Cổ phần Mai Thiên Thanh - cho biết đơn vị đặc biệt quan tâm đến khu vực bãi bồi sông Tiền, với dự án quy mô 60 ha - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Võ Phú Đức - đại diện Công ty Cổ phần Mai Thiên Thanh - cho biết đơn vị đặc biệt quan tâm đến khu vực bãi bồi sông Tiền, với dự án quy mô 60 ha hướng đến xây dựng mô hình kết hợp bảo tồn thiên nhiên, nông nghiệp sinh học, giáo dục trải nghiệm và du lịch cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng Sa Đéc không chỉ nổi tiếng với làng hoa, mà còn có thể trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn và trải nghiệm hệ sinh thái Mekong.

Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành một điểm đến khác biệt của Sa Đéc, nơi người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền cùng tham gia, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ những giá trị bản địa của vùng Mekong cho các thế hệ mai sau", ông Đức nói.

Sa Đéc thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và công nghiệp chế biến với mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hà Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm nghề trồng hoa truyền thống thành ngành kinh tế hoa kiểng, gắn kết hài hòa với du lịch, văn hóa và các hoạt động kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

"Chúng ta cần chắt chiu, khai thác những giá trị bản địa, từ các câu chuyện về làng nghề, văn hóa, lịch sử đến ẩm thực địa phương như nghề làm hủ tiếu, để hình thành những sản phẩm và hành trình trải nghiệm có sức hấp dẫn riêng.

Đồng thời, Sa Đéc cần chú trọng phát triển đô thị theo hướng xanh, bảo tồn và phát huy các giá trị sẵn có, tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây là nền tảng để xây dựng hình ảnh đô thị hoa gắn với du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng", ông Luân nói.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp kinh doanh hoa kiểng, phát triển kinh tế đêm. Đáng chú ý, trong lĩnh vực đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và công nghiệp chế biến thu hút mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng.