Ronaldo ghi 1 bàn trong chiến thắng mới nhất của Al Nassr - Ảnh: REUTERS

Sự cố gây tranh cãi của Ronaldo diễn ra trong trận thắng 2-1 của Al Nassr trước đại diện Qatar là Al Sadd ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng AFC Champions League Elite (25-11).

Khi Al Nassr đang dẫn trước 2-1 trong hiệp hai, Ronaldo - người ghi bàn trên chấm phạt đền ở hiệp 1 - đã yêu cầu trọng tài chính thổi phạt đền sau một tình huống tấn công.

Tuy nhiên "vua áo đen" người Jordan Adham Makhadmeh từ chối yêu cầu của đội trưởng Al Nassr, và cho Al Sadd hưởng quả phạt gián tiếp sau khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Bức xúc trước phán quyết này, Ronaldo đã quay về phía trọng tài biên, lấy một tay che mắt rồi vung tay mô phỏng động tác phất cờ.

Ronaldo bị cho là chế giễu trọng tài - Video: Mạng xã hội X

Động thái của chân sút 41 tuổi nhằm ám chỉ vị trợ lý trọng tài đã không quan sát rõ tình huống nhưng vẫn liên tục bắt lỗi việt vị.

Đáng chú ý, các góc máy truyền hình quay chậm sau đó cho thấy quyết định của tổ trọng tài là hoàn toàn chính xác.

Theo nguồn tin từ truyền thông Saudi Arabia, hành vi này có thể khiến CR7 vướng vào Điều 49.1.1 trong Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC.

Quy định nêu rõ cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu tối thiểu 4 trận hoặc ít nhất 3 tháng nếu có lời nói, cử chỉ mang tính xúc phạm, lăng mạ hay khiếm nhã nhắm vào quan chức trận đấu.

Dù AFC hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về việc mở cuộc điều tra kỷ luật, mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào đánh giá tính chất nghiêm trọng của ban kỷ luật.

Nếu án phạt được kích hoạt, đây sẽ là tổn thất cực lớn cho Al Nassr trong giai đoạn nước rút của vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Đội bóng của HLV Ange Postecoglou hiện đứng thứ năm và vẫn còn bốn trận đấu then chốt phía trước gặp Al Wasl, Shabab Al Ahli (UAE) cùng Al Gharafa, Al Shamal (Qatar) để cạnh tranh vé vào vòng knock-out.