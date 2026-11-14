Ra mắt Thư viện Lãnh đạo Việt Nam, đưa kinh nghiệm doanh nghiệp vào giảng đường

Trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết với Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM nhằm thiết lập cầu nối trực tiếp giữa nhà trường và cộng đồng hơn 17.000 doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới thực hành, cơ hội việc làm, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức quản trị thực tế. - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 14-11, tại TP.HCM, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) công bố dự án Thế hệ lãnh đạo Trí - Tâm - Chí, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM và Công ty cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam (VNLI) nhằm phối hợp phát triển các dự án nghiên cứu, xây dựng học liệu đào tạo lãnh đạo và triển khai các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Xây dựng kho học liệu quản trị từ câu chuyện doanh nghiệp Việt

Một trong những sáng kiến trọng tâm được giới thiệu tại sự kiện là Thư viện Lãnh đạo Việt Nam (Vietnam Case Center - VCC), hướng đến xây dựng hệ thống tình huống nghiên cứu (case study) về quản trị, kinh doanh và lãnh đạo từ thực tiễn các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Đình Hiếu, Giám đốc chương trình tại Viện Lãnh đạo Việt Nam ((VNLI), cho biết ý tưởng xây dựng thư viện xuất phát từ thực tế trong quá trình giảng dạy đại học và đào tạo quản trị. Các chương trình học hiện nay thường sử dụng tình huống nghiên cứu của những tập đoàn nước ngoài như Google, Netflix hay Facebook.

Tuy nhiên, người học cũng cần những tình huống xuất phát từ chính môi trường kinh doanh Việt Nam để hiểu cách doanh nghiệp trong nước đối diện với thách thức, đưa ra quyết định và giải quyết các bài toán quản trị.

"Khi đứng trước một quyết định, đôi khi chúng ta tự hỏi nếu tình huống đó xảy ra ở Việt Nam thì sẽ được phân tích và quyết định như thế nào?", ông Hiếu chia sẻ.

Do đó, việc nghiên cứu các tình huống thực tế của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ giúp người học hiểu rõ hơn bối cảnh kinh doanh trong nước mà còn góp phần hình thành tri thức quản trị mang dấu ấn Việt Nam, phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo và phát triển tổ chức.

Mục tiêu mà dự án đặt ra là xây dựng khoảng 100 tình huống nghiên cứu về doanh nghiệp và lãnh đạo Việt Nam. Đáng chú ý, đơn vị kỳ vọng khoảng 10% số tình huống này có thể được đưa ra giảng dạy tại các cơ sở đào tạo quốc tế, trong đó có những trường đại học hàng đầu như Harvard.

"VCC không chỉ hướng đến việc tạo thêm nguồn học liệu cho người học trong nước mà còn kỳ vọng đưa kinh nghiệm quản trị của doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới, để cộng đồng quốc tế có thêm góc nhìn về môi trường kinh doanh và cách thức điều hành tại Việt Nam", ông Hiếu chia sẻ.

Đào tạo lãnh đạo từ thực tiễn và giá trị Việt Nam

Các chuyên gia tham dự tọa đàm lãnh đạo với chủ đề “Tri thức toàn cầu, Câu chuyện Việt Nam” - Ảnh: N.BÌNH

Đề cập đến định hướng phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, cho rằng người Việt Nam có đủ năng lực, trí tuệ, sự cần cù và sáng tạo để sánh vai với những dân tộc xuất sắc trên thế giới. Tuy nhiên, tiềm năng của một dân tộc không tự động chuyển hóa thành thành tựu mà cần những con người có khả năng biến tiềm năng thành hiện thực.

Ông đặt ra chuẩn mực đối với thế hệ lãnh đạo tương lai là "Trí sâu - Tâm sáng - Chí bền". Trong đó, trí sâu là khả năng tư duy độc lập, hiểu thế giới và đưa ra quyết định sáng suốt; tâm sáng là sự chính trực, trách nhiệm với cộng đồng; còn chí bền là bản lĩnh, tính kỷ luật và sự kiên trì theo đuổi những mục tiêu lớn.

Theo ông Tín, đào tạo lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị mà còn phải chú trọng rèn luyện nhân cách, ý chí và trách nhiệm xã hội. Tri thức tiên tiến của thế giới cần được kết hợp với thực tiễn kinh doanh, văn hóa Việt Nam và những phương pháp rèn luyện con người.

Trong định hướng đó, Thư viện Lãnh đạo Việt Nam có vai trò nghiên cứu, hệ thống hóa những kinh nghiệm, quyết định, thành công và cả thất bại của doanh nghiệp trong nước, chuyển hóa thành học liệu có giá trị cho các thế hệ lãnh đạo.

Các doanh nghiệp kỳ vọng mô hình đào tạo này sẽ góp phần hình thành những nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ có năng lực cạnh tranh quốc tế mà còn được tôn trọng bởi nhân cách, sự chính trực và ý chí.

Để triển khai định hướng trên, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Vovinam Toàn cầu và Công ty cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái đào tạo. Trong đó, nhà trường cung cấp môi trường giáo dục chính quy; Viện Vovinam Toàn cầu đóng góp phương pháp rèn luyện nhân cách, tính tự chủ và ý chí thông qua võ đạo; còn Viện Lãnh đạo Việt Nam kết nối các nguồn lực giáo dục, chuyên gia, doanh nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong nước, quốc tế. Bên cạnh các chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh hệ xuất sắc, thạc sĩ quản trị kinh doanh dành cho lãnh đạo và các khóa đào tạo ngắn hạn, VCC được xem là một trong những nền tảng học liệu quan trọng của hệ sinh thái này.