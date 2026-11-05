Vì sao doanh nghiệp Việt khó tìm người kế nhiệm?

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao quyền điều hành doanh nghiệp tại Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026. Ảnh: BTC

Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026 do Hội Nữ doanh nhân TP.HCM tổ chức ngày 5-11 quy tụ hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập, nhà quản trị và khách mời cùng hơn 16 diễn giả.

Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó chủ tịch Hội, cho rằng người lãnh đạo phải dung hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, giữa giữ vững giá trị cốt lõi và đổi mới phương thức điều hành. Theo đó, bản lĩnh lãnh đạo không nằm ở việc loại bỏ mọi mâu thuẫn, mà ở khả năng dẫn dắt tổ chức đi xuyên qua những mâu thuẫn ấy.

Dám trao quyền để mở đường phát triển

Chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, cho biết doanh nghiệp từng trao quyền điều hành cho ba tổng giám đốc không nắm quyền sở hữu. Người đầu tiên trưởng thành từ nội bộ và hoàn thành nhiệm kỳ chuyển giao. Tuy nhiên, hai người tiếp theo lần lượt rời vị trí chỉ sau sáu tháng và một năm.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với REE, trải nghiệm của bà mở ra đối thoại về gìn giữ di sản, chuyển giao trách nhiệm và tạo không gian để thế hệ kế nhiệm tự định hình tương lai doanh nghiệp.

Theo bà Thanh, năng lực chuyên môn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Người điều hành còn phải có khát vọng phát triển doanh nghiệp, khả năng nhận diện cơ hội và giữ vững kỷ luật quản trị.

Từ những lần chuyển giao này, bà cho rằng người đứng đầu cần chấp nhận cách làm mới, kể cả những sai lầm trong chiến lược, nhưng không thể thỏa hiệp với các nguyên tắc về tính chính trực và cam kết.

"Di sản vĩ đại nhất của một người lãnh đạo không nằm ở quyền lực ta khư khư nắm giữ, mà ở một hệ thống đủ vững chãi để ta an tâm buông tay", bà Thanh chia sẻ.

Không chỉ ở cấp điều hành, việc trao quyền cho nhân viên cũng đòi hỏi thay đổi trong cách quản lý.

Tại Biti's, bà Vưu Lệ Quyên, Tổng giám đốc doanh nghiệp, chia sẻ quá trình chuyển từ phương thức quản lý nghiêm khắc, khiến nhân viên có tâm lý e ngại, sang xây dựng môi trường làm việc hướng đến hạnh phúc và hiệu quả.

Theo bà Quyên, thay đổi cách quản lý đã tồn tại nhiều năm là quyết định không dễ dàng, bởi doanh nghiệp chưa thể biết trước kết quả của phương thức mới.

Trong quá trình chuyển đổi, Biti's chú trọng lắng nghe, giao tiếp thấu cảm và tăng cường kết nối giữa các thành viên. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến khuyến khích nhân viên chủ động giải quyết vấn đề, đóng góp ý tưởng, thay vì chỉ thực hiện công việc theo chỉ đạo.

Phát triển con người, tạo giá trị lâu dài

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, việc đầu tư phát triển nhân lực được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và chuẩn bị lực lượng kế nhiệm.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT UNIGROUP, cho rằng Việt Nam có lợi thế dân số hơn 100 triệu người, cùng thế hệ trẻ năng động, có khát vọng vươn lên. Tuy nhiên để chuyển lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tổ chức, quản trị và dẫn dắt đội ngũ.

"Chúng ta không thể mãi dựa vào lao động giá rẻ, tài nguyên và gia công sản xuất. Chúng ta phải vươn lên bằng tri thức, công nghệ, năng suất, năng lực quản trị và những thương hiệu có giá trị cao", ông Tín nhấn mạnh.

Tiết lộ thêm tại tọa đàm, ông Tín cho biết đang chuẩn bị thành lập Viện Lãnh đạo Việt Nam, hướng đến đào tạo đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn, tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng.

Dẫn kinh nghiệm Singapore, ông Tín cho rằng đầu tư có hệ thống vào con người đã góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà quản trị có năng lực làm việc ở quy mô quốc tế. "Giá trị lâu dài của người lãnh đạo không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ, mà còn ở khả năng đào tạo những người đủ năng lực tiếp nối và phát triển tổ chức", ông Tín đúc kết.