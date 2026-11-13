Quốc hội ‘chốt’ kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 13-11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của nhân dân cả nước trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội đánh giá tuyến đường hoàn thành đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Nghị quyết giao Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ còn lại.

Trong đó, yêu cầu hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và quyết toán các dự án thành phần còn lại.

Đồng thời, phải khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ.

Một mốc thời gian quan trọng được xác định rõ tại nghị quyết là chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027. Còn việc quyết toán phải được hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành dự án, Quốc hội yêu cầu giải quyết các tồn tại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm sinh kế lâu dài, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng dự án.

Đặc biệt, Chính phủ được giao nghiên cứu lồng ghép đồng bộ việc đầu tư hoàn thiện hệ thống đường gom, hầm chui, đường kết nối dân sinh và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 theo Nghị quyết số 46/2026/QH16.

Việc lồng ghép phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, hạch toán rõ từng nguồn vốn, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Đối với những vướng mắc tại các dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh, nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là cân đối, bố trí nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì nhằm bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao độ bền vững của công trình.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường bộ và quỹ đất đã cắm mốc lộ giới để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông sau này.

Nghị quyết cũng yêu cầu rà soát, cân đối bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Bổ sung cơ chế nhận diện, xử lý những hành vi có khả năng hạn chế cạnh tranh trong nền kinh tế số Chiều 13-11, với đa số phiếu đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là sửa đổi các quy định về cạnh tranh, bổ sung cơ chế nhận diện và xử lý những hành vi có khả năng hạn chế cạnh tranh trong nền kinh tế số. Theo đó, Luật bổ sung các yếu tố xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, trong đó có khả năng thu thập, tích lũy, kiểm soát, xử lý và khai thác dữ liệu người sử dụng, dữ liệu giao dịch, dữ liệu thị trường; mức độ và phạm vi hiệu ứng mạng lưới; khả năng kiểm soát việc tiếp cận thị trường của doanh nghiệp khác. Luật bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên môi trường số như sử dụng thông tin sai lệch về số lượng hàng hóa còn lại, số người đang quan tâm, mua hoặc sử dụng sản phẩm để tạo cảm giác khan hiếm, cấp bách; làm ẩn, làm mờ phương án lựa chọn nhằm điều hướng khách hàng; thiết kế quy trình gây trở ngại cho người tiêu dùng khi từ chối giao dịch, hủy đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ. Về quản lý ngoại thương, Luật điều chỉnh thẩm quyền cấp giấy phép, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Trong lĩnh vực thương mại, các quy định về độc quyền nhà nước được chỉnh lý theo hướng có thời hạn, đồng thời yêu cầu công bố công khai danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền. Đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết lập phương thức rõ ràng để người tiêu dùng lựa chọn từng mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin và thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027. Riêng một số nội dung bãi bỏ quy định về hợp đồng và chế tài thương mại có hiệu lực từ ngày 1-1-2028.