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Quảng Ninh tiếp tục tinh giảm còn 189 cơ sở giáo dục công lập

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

UBND TP Quảng Ninh chỉ đạo triển khai phương án tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, từ 290 xuống còn 189 cơ sở và phải hoàn thành trong năm 2026.

Quảng Ninh tiếp tục tinh giảm còn 189 cơ sở giáo dục công lập - Ảnh 2.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục việc tinh giảm chỉ còn 189 cơ sở giáo dục công lập trong năm 2026 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo UBND TP Quảng Ninh, tháng 10-2025, địa phương này đã hoàn thành đợt sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giảm từ 570 xuống còn 290 cơ sở.

Sau một năm vận hành, chất lượng giáo dục được đánh giá cơ bản ổn định, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực bước đầu được nâng lên.

Trên cơ sở đánh giá tính khả thi, điều kiện vận hành và yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, thành phố tiếp tục thông qua phương án tinh gọn từ 290 xuống còn 189 cơ sở, dự kiến hoàn thành ngay trong năm nay.

Để triển khai, UBND TP Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp.

Trước ngày 10-11, Sở phải ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ và tiến độ thực hiện, trong đó làm rõ việc bàn giao, kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự, quản lý tài chính và tài sản công.

Thành phố yêu cầu việc sắp xếp phải gắn với nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường lẻ; tuyệt đối không để hoạt động giáo dục bị gián đoạn.

Đối với cấp cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu phải hoàn thiện phương án sắp xếp, báo cáo cấp ủy cùng cấp và ban hành quyết định theo thẩm quyền trước ngày 5-12. 

Các địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện để nhà trường hoạt động ổn định, hiệu quả sau sáp nhập.

Song song đó, Sở Nội vụ và Sở Tài chính được giao phối hợp hướng dẫn công tác nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; quản lý tài sản và tài chính công sau sắp xếp.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thành phố yêu cầu thực hiện bàn giao, tiếp nhận, quản lý tài chính, tài sản, đất đai và giải quyết chế độ cho viên chức, người lao động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thiện hồ sơ các trường thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 1-12, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 15-12-2026.

Quảng Ninh tiếp tục tinh giảm xuống còn 189 cơ sở giáo dục công lập - Ảnh 3.Rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng. Từ đó kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: giáo dục công lập cơ sở giáo dục sắp xếp Quảng Ninh tinh giảm

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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