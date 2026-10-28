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Quảng Ngãi treo thưởng 150 triệu đồng cho giải nhất sáng tác logo của tỉnh

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc về tỉnh, trong đó tác phẩm logo đoạt giải nhất, được chọn làm biểu trưng chính thức, sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng.

Quảng Ngãi treo thưởng 150 triệu đồng tìm logo cho tỉnh - Ảnh 1.

Sau khi hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi hiện nay trở thành tỉnh đa dạng về văn hóa, kết nối từ đại ngàn đến đại dương - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 28-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm thể hiện bản sắc lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và khát vọng phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Với chủ đề định hướng "Quảng Ngãi - Bản sắc, hội tụ và phát triển", cuộc thi sáng tác logo được phát động trên toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tác giả có thể dự thi độc lập hoặc theo nhóm, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Logo dự thi cần khái quát những giá trị tiêu biểu của tỉnh, thể hiện sự gắn kết giữa các không gian địa lý, văn hóa, truyền thống cách mạng và di sản văn hóa các dân tộc; đồng thời khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, cùng khát vọng phát triển xanh, bền vững.

Các tác phẩm phải có tính sáng tạo, độc đáo, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và có khả năng ứng dụng cao. Tác phẩm dự thi phải là sáng tạo mới, chưa công bố, sử dụng hoặc đăng ký bảo hộ, không sao chép hay mô phỏng gây nhầm lẫn với các tác phẩm khác.

Cơ cấu giải thưởng phần thi logo gồm một giải nhất trị giá 150 triệu đồng dành cho tác phẩm được chọn làm biểu trưng của tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức hỗ trợ 10 tác phẩm vào vòng chung khảo, mỗi tác phẩm 15 triệu đồng.

Bên cạnh cuộc thi sáng tác logo, tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về địa phương, dành cho nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Ca khúc dự thi cần ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương Quảng Ngãi. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu dân ca, dân nhạc, nhạc cụ truyền thống, âm hưởng văn hóa Sa Huỳnh, cồng chiêng, bài chòi và sắc thái âm nhạc đặc trưng của các dân tộc.

Giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc gồm một giải A trị giá 80 triệu đồng, hai giải B trị giá 40 triệu đồng mỗi giải, bốn giải C trị giá 20 triệu đồng mỗi giải và 13 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 30-1-2027. Tác phẩm được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, tiếp nhận, tổ chức chấm chọn và quảng bá cuộc thi.

Quảng Ngãi treo thưởng 150 triệu đồng tìm logo cho tỉnh - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất đang tìm kiếm logo và ca khúc với giải thưởng hấp dẫn - Ảnh: TRẦN MAI

Quảng Ngãi treo thưởng 150 triệu đồng tìm logo cho tỉnh - Ảnh 3.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Đánh thức tiếng đàn nước, giữ hồn văn hóa Ca Dong

Từng đứng trước nguy cơ thất truyền, đàn nước của người Ca Dong ở Quảng Ngãi nay được hồi sinh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: biểu trưng logo Quảng Ngãi Ngọc Linh Măng Đen

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