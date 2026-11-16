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Quảng Ngãi nghiên cứu chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, đề xuất phương án chuyển đổi 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Quảng Ngãi nghiên cứu chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp - Ảnh 2.

Cầu Trà Khúc 1 có tổng vốn 2.199 tỉ đồng, là một trong nhiều dự án ngàn tỉ mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang làm chủ đầu tư - Ảnh: Đồ họa

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo về việc rà soát đề xuất phương án chuyển đổi 9 đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó có 3 ban quản lý dự án và 6 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực phát triển quỹ đất, xúc tiến đầu tư, giáo dục và quản lý vườn quốc gia.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã rà soát các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nghiên cứu quy định pháp luật để đề xuất phương án chuyển đổi phù hợp. Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Đáng chú ý, trong danh sách 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh được đưa vào diện rà soát có ba ban quản lý dự án gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp.

Ba ban quản lý này đang là chủ đầu tư, thực hiện rất nhiều dự án hạ tầng lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Sáu đơn vị còn lại gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray; Trường đại học Phạm Văn Đồng; Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi và Trường cao đẳng Kon Tum.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các đơn vị phải căn cứ quy định tại Nghị định 373/2026/NĐ-CP để đánh giá điều kiện, khả năng chuyển đổi, đề xuất phương án phù hợp với tình hình thực tế. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Việc đưa các đơn vị vào danh sách rà soát không đồng nghĩa với việc cả 9 đơn vị đương nhiên được chuyển thành doanh nghiệp. Phương án chuyển đổi còn phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, việc đánh giá phải gắn với khả năng tự chủ tài chính, hiệu quả hoạt động và tính khả thi sau khi chuyển đổi. Mô hình doanh nghiệp cũng phải bảo đảm hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công.

Đối với ba ban quản lý dự án, việc nghiên cứu chuyển đổi thu hút sự chú ý bởi đây là những đơn vị trực tiếp tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nếu chuyển sang mô hình doanh nghiệp, cơ chế tổ chức, quản trị, tài chính và hoạt động của các đơn vị sẽ có những thay đổi đáng kể.

Quảng Ngãi nghiên cứu chuyển ba ban quản lý dự án và 6 đơn vị khác thành doanh nghiệp - Ảnh 3.Quảng Ngãi tính chấm KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư

Quảng Ngãi dự kiến chấm điểm KPI người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường trong việc xử lý nhà, đất dôi dư. Theo dự thảo, thang điểm tối đa 100, người đạt dưới 60 điểm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: doanh nghiệp UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

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