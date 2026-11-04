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Quản trị tài sản: Để tiền tích lũy tiếp tục sinh lời

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BÌNH KHÁNH

Không chỉ dành dụm một khoản tiền tiết kiệm, nhiều người đang quan tâm đến việc phân bổ tài sản để vừa bảo toàn nguồn vốn, vừa tạo cơ hội sinh lời dài hạn.

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VPS triển khai đầu tư theo danh mục, vốn từ 50 triệu đồng - Ảnh: VPS

Những giải pháp đầu tư theo danh mục như VPS Smart Indexing (VSI) được kỳ vọng giúp nhà đầu tư tích sản bài bản và có kỷ luật hơn.

Tích lũy bao nhiêu là đủ?

Có một khoản tiền tiết kiệm là mục tiêu của nhiều người. Tuy nhiên, khi thu nhập và tài sản gia tăng, câu hỏi đặt ra không chỉ là mỗi tháng để dành được bao nhiêu, mà còn là làm thế nào để đồng tiền tiếp tục sinh lời, phục vụ những mục tiêu tài chính trong tương lai.

Giữ toàn bộ tài sản dưới dạng tiền gửi có thể mang lại sự ổn định, nhưng chưa chắc đáp ứng được kỳ vọng tăng trưởng dài hạn. Ngược lại, dồn phần lớn tiền vào cổ phiếu, bất động sản hay vàng cũng tiềm ẩn rủi ro khi thị trường biến động.

Tại Chương trình trao đổi về quản trị tài sản và chiến lược đầu tư hướng tới năm 2027 do Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) tổ chức chiều 3-11, kết quả khảo sát cho thấy hơn 50% người tham dự lựa chọn gửi tiết kiệm làm kênh phân bổ tiền nhàn rỗi, tiếp đến là chứng khoán và bất động sản.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty AFA Capital, Tổng Giám đốc điều hành VWA, quản trị tài sản giống như điều khiển một chiếc ô tô, cần có cả chân ga, chân phanh và nhiên liệu để về đích an toàn.

Trong đó, cổ phiếu có thể đóng vai trò tạo động lực tăng trưởng, vàng giúp phòng vệ trước biến động, còn tiền gửi duy trì thanh khoản và sự ổn định.

Điều quan trọng không phải lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất, mà là phân bổ tài sản phù hợp với độ tuổi, khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro.

Chẳng hạn, người chuẩn bị nghỉ hưu cần ưu tiên bảo toàn vốn và dòng tiền ổn định. Trong khi đó, người trẻ có thu nhập đều đặn, đặt mục tiêu tích lũy trong 10 năm, có thể dành tỷ trọng cao hơn cho những tài sản có tiềm năng tăng trưởng như cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước khi đầu tư, mỗi người cần xây dựng khoản dự phòng tương đương 3-6 tháng chi tiêu, tách biệt nguồn tiền dành cho các mục tiêu ngắn hạn và phần vốn có thể đầu tư trong ít nhất 3-5 năm.

Đây là nền tảng để nhà đầu tư không phải bán tài sản vào thời điểm bất lợi khi phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất.

Tích sản có kỷ luật với giải pháp VSI của VPS

Bên cạnh việc phân bổ tài sản, thách thức lớn đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân là duy trì kỷ luật đầu tư.

Theo Tiến sĩ Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán VPS, nhà đầu tư cá nhân thường có xu hướng giao dịch theo cảm xúc, thiếu chiến lược và nóng vội trong việc tìm kiếm lợi nhuận.

Khi thị trường tăng mạnh, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội dễ dẫn đến quyết định mua đuổi. Ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm sâu, không ít người vội vàng bán ra, dù mục tiêu đầu tư dài hạn chưa thay đổi.

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Từ trái sang: ông Nguyễn Minh Tuấn, Lê Đức Khánh và bà Lê Thị Lệ Hằng - Ảnh: DNCC

Bà Lê Thị Lệ Hằng - Tổng Giám đốc Quỹ Sài Gòn Capital (SGC), cho rằng rào cản lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân là thiếu một hệ thống và phương pháp đầu tư có kỷ luật.

Theo bà, việc dành ra một khoản tiền cố định hằng tháng để tích sản, thay vì liên tục tìm kiếm cơ hội mua bán ngắn hạn, có thể giúp nhà đầu tư duy trì kế hoạch tài chính và giảm tác động từ biến động tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, kiến thức để lựa chọn cổ phiếu, xác định tỷ trọng và thường xuyên điều chỉnh danh mục.

Từ nhu cầu này, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS giới thiệu VPS Smart Indexing (VSI), giải pháp đầu tư theo phương pháp Direct Indexing, cho phép nhà đầu tư trực tiếp sở hữu danh mục cổ phiếu được xây dựng theo những quy tắc xác định trước.

Theo giới thiệu của VPS, VSI lựa chọn các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt và áp dụng cơ chế phân bổ tỷ trọng dựa trên mức độ biến động, rủi ro sụt giảm của từng mã.

Theo đó, những cổ phiếu có mức sụt giảm cao được phân bổ tỷ trọng thấp hơn, trong khi những mã duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực có thể được phân bổ tỷ trọng cao hơn theo bộ quy tắc của sản phẩm.

Điểm đáng chú ý của VSI là cơ chế tái cân bằng danh mục định kỳ hằng tháng, nhằm điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu theo nguyên tắc đã thiết lập, hạn chế tình trạng danh mục tập trung quá lớn vào một số mã.

Thay vì phải tự lựa chọn từng cổ phiếu và liên tục đưa ra quyết định mua bán, nhà đầu tư có thể tiếp cận phương pháp quản trị danh mục có hệ thống, phù hợp với mục tiêu tích sản dài hạn.

Dù vậy, việc đầu tư theo danh mục có quy tắc không loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Giá trị khoản đầu tư vẫn có thể biến động theo thị trường và không có mức lợi nhuận được bảo đảm.

Theo bà Lê Thị Lệ Hằng, sự ra đời của VSI cũng thể hiện định hướng chuyển dịch của VPS từ hoạt động môi giới chứng khoán đơn thuần sang cung cấp các giải pháp quản trị tài sản dài hạn, đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc tích lũy nguồn lực cho những mục tiêu lớn của bản thân và gia đình.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xác định rõ mục tiêu tài chính trong 3-5 năm, lựa chọn số tiền tích sản phù hợp với thu nhập và đánh giá lại danh mục định kỳ từ 6 tháng đến một năm.

Bởi quản trị tài sản không chỉ là tìm kiếm cơ hội sinh lời trong ngắn hạn, mà còn là quá trình duy trì dòng tiền tích lũy, phân bổ vốn hợp lý và kiên trì với mục tiêu dài hạn.

Với những giải pháp như VPS Smart Indexing, nhà đầu tư có thêm công cụ để xây dựng danh mục tích sản theo quy tắc, từng bước biến nguồn tiền dành dụm hôm nay thành nền tảng tài chính cho tương lai.

- Ảnh 4.VPS duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 26,7%

Công ty CP Chứng khoán VPS (VCK) khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Đồng thời tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới trên cả HOSE, HNX và UPCoM trong bối cảnh thị trường có thanh khoản thấp.

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    Chủ đề: cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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