Quán quân lập trình ICPC châu Á, thủ khoa Học viện CSND được phong hàm trung úy, giữ lại làm giảng viên

Đỗ Trần Minh Anh - thủ khoa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2026 - Ảnh: NVCC

Minh Anh là đại diện duy nhất của Học viện Cảnh sát nhân dân trong danh sách gần 100 thủ khoa được thành phố Hà Nội vinh danh vào ngày 18-11 tới.

Thức xuyên đêm phá án trong kỳ thực tập

Minh Anh cho biết trong nhà không có ai công tác trong ngành công an nhưng gia đình vốn có truyền thống cách mạng. Từ những câu chuyện mẹ kể về thời gian ông ngoại tham gia cách mạng, nam sinh ngưỡng mộ, trân trọng và tự hào.

Trong quá trình trưởng thành, Minh Anh dần trở nên yêu thích ngành Công an nhân dân. Đặc biệt niềm say mê đọc truyện trinh thám càng khiến nam sinh tò mò, muốn tìm hiểu sâu về ngành.

Đến lớp 12, cựu học sinh chuyên toán, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn toán. Tuy nhiên giải thưởng này vẫn chưa thể giúp nam sinh trúng tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát nhân dân, bởi năm đó điều kiện quy định là thí sinh phải được triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Minh Anh tiếp tục tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT trong những tháng cuối, sau đó trúng tuyển ngành điều tra tội phạm trật tự xã hội, hệ chất lượng cao, theo tổ hợp D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh).

Bước chân vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Minh Anh được tham gia huấn luyện đầu khóa 6 tháng, được tập điều lệnh Công an nhân dân, tập bơi, bắn súng... Phải mất 1-2 tuần Minh Anh mới làm quen được với môi trường tập thể, kỷ luật nghiêm ngặt.

Sau 6 tháng huấn luyện, Minh Anh trở lại trường học tập chính khóa ngành điều tra tội phạm trật tự xã hội (chương trình chất lượng cao). Thời gian đầu, học viên gặp khó khăn với các môn học đại cương do chưa xác định được phương pháp học tập mới, còn bị động.

Cảm thấy việc duy trì cách học như bậc phổ thông chưa ổn, Minh Anh xin thêm lời khuyên từ thầy cô, thay đổi phương pháp học sang chủ động tìm tòi, nghiên cứu. Lúc này, thư viện chứa đầy sách tại trường chính là nơi Minh Anh tìm đến mỗi ngày.

Theo Minh Anh, khoảng thời gian đi thực tập 6 tháng ở Công an Phường Hà Đông (Hà Nội) rất ý nghĩa, đáng nhớ. Đó là lúc được trải nghiệm thật từ những câu chuyện nghiệp vụ thầy cô từng kể, từng dạy trên lớp.

"Khi ấy, tôi được các anh tin tưởng, phân công, đi cùng các anh phá án. Có hôm thức xuyên đêm đi bắt tội phạm. Quá trình bắt diễn ra vất vả, có thể diễn ra nhiều ngày. Cũng có những vụ án phức tạp đấu tranh cả tháng, phải bám sát đối tượng, theo dõi đối tượng rất lâu.

Lúc lựa chọn ngành tôi đã xác định tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì. Bố mẹ cũng lo lắng, nhưng nhiều lúc tôi lại động viên bố mẹ, nói rằng đây là ước mơ và niềm đam mê của con và con phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình", Minh Anh chia sẻ.

Minh Anh trong lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 - Ảnh: NVCC

Từ chuyên toán đến quán quân lập trình ICPC châu Á

Từ năm thứ hai đại học, Minh Anh bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi học thuật, nổi bật là Olympic tin học sinh viên Việt Nam và kỳ thi Lập trình viên quốc tế ICPC.

Trong ba năm là thành viên đội tuyển của học viện, học viên giành giải nhì khối không chuyên, giải ba khối chuyên tại Olympic tin học sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, Minh Anh xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi ICPC khu vực châu Á.

Minh Anh kể việc theo đuổi lập trình đòi hỏi bản thân phải liên tục tìm tòi, bổ sung kiến thức. Hai cuộc thi lại diễn ra cùng thời điểm nên có những đêm nam sinh tập trung ôn luyện đến 3h sáng.

Theo Minh Anh, nền tảng chuyên toán giúp bản thân có tư duy logic, thuận lợi hơn khi tiếp cận vấn đề và giải các thuật toán trong tin học nhanh, chính xác.

Học viên cho rằng trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển, mỗi người cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và nâng cao năng lực công nghệ. Những kiến thức, kỹ năng tin học được trau dồi không chỉ hỗ trợ việc học tập mà còn hữu ích cho công việc giảng dạy sau này.

Bên cạnh thành tích lập trình, Minh Anh còn giành giải nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2024. Minh Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò sĩ quan liên lạc tại các hội nghị quốc tế và nhiều lần được giám đốc học viện khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác đoàn hội.

Với thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, Minh Anh tốt nghiệp với hàm trung úy, được Học viện Cảnh sát nhân dân giữ lại làm giảng viên sau tốt nghiệp. Hiện Minh Anh đang trong quá trình tập sự giảng dạy tại khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân. Thời gian tới, Minh Anh mong muốn tiếp tục được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được học hỏi thêm từ thế hệ đi trước để hoàn thiện bản thân.