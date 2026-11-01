Phương án mở đường cản lửa quanh thắng cảnh Ngự Bình, nơi lăng mộ vây kín

Rừng thông hàng chục năm tuổi ở núi Ngự Bình bị cháy trong năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN DO

Ngày 1-11, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế - cho biết địa phương đã thống nhất định hướng nghiên cứu xây dựng đường băng cản lửa, kết hợp tuyến đường bao quanh khu vực rừng núi Ngự Bình.

Theo báo cáo tóm tắt dự kiến tổng mức đầu tư, tuyến đường được nghiên cứu nhằm hạn chế cháy lan từ khu dân cư, mồ mả sang rừng đặc dụng núi Ngự Bình và ngược lại, đồng thời giúp phương tiện chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Quy mô dự kiến gồm khoảng 1,4km đường băng cản lửa, nối đường Hoàng Thị Loan với đường Đặng Huy Trứ, cùng khoảng 300m đường tiếp cận từ phía đường Nguyễn Khoa Chiêm.

Mặt cắt ngang tuyến đường dự kiến rộng 6m, trong đó mặt đường rộng 5m, lề mỗi bên rộng 0,5m. Hướng tuyến chủ yếu bám theo ranh giới giữa khu mồ mả và khu đất rừng đặc dụng, với yêu cầu bố trí bên ngoài ranh giới đất rừng.

Núi Ngự Bình nhìn về trung tâm thành phố Huế - Ảnh: NGUYỄN DO

Tổng mức đầu tư được dự kiến khoảng 34,5 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 9,5 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 20 tỉ đồng. Diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 25.460m2.

Báo cáo đánh giá xung quanh khu rừng hiện có nhiều mồ mả, đất ở, đường đi chủ yếu là các lối mòn. Mật độ mồ mả tương đối dày, phần lớn được xây lăng, trong khi địa hình đồi dốc khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn.

Trong điều kiện chưa thể giải phóng mặt bằng và xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường theo quy hoạch, cơ quan chuyên môn đề xuất nghiên cứu tuyến đường bao quanh để phục vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy.

Bà Hoàng Thị Như Thanh cho biết tại cuộc họp ngày 31-10, địa phương thống nhất định hướng ưu tiên thực hiện đường băng trắng trong giai đoạn 1, kết hợp xây dựng tuyến đường bao quanh khu vực rừng.

UBND phường An Cựu tổ chức phiên họp nghe báo cáo và bàn giải pháp triển khai xây dựng tuyến đường bao quanh khu vực núi Ngự Bình nhằm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh: Phường An Cựu

Phương án phải bảo đảm không xâm lấn, không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng. Với những vị trí liên quan đến đất và phạm vi quản lý của Lâm trường Tiền Phong, phường đề nghị đơn vị nghiên cứu phương án xử lý, di dời mồ mả theo quy định.

Hiện nay địa phương đang hoàn thiện đề xuất UBND TP Huế bố trí kinh phí thực hiện, đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được giao khảo sát vị trí lắp camera giám sát, xây dựng một số hố phục vụ người dân hóa vàng mã khi thăm viếng mồ mả và nghiên cứu bổ sung bể chứa nước chữa cháy.

Núi Ngự Bình là một thắng cảnh trong "Thần kinh nhị thập cảnh" nổi tiếng từng do vua Thiệu Trị bình chọn. Có độ cao 103m, nơi đây không chỉ có ý nghĩa về yếu tố phong thủy mà còn cùng dòng sông Hương tạo nên biểu tượng sơn thủy hữu tình của đất cố đô. Trước đó, Tuổi Trẻ đã phản ánh núi Ngự Bình chịu ảnh hưởng của nhiều vụ cháy rừng và bị lăng mộ nằm dày đặc quanh chân núi.